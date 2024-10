[WIDEO] Test Dreame Z30. Absolutny odkurzacz pionowy?

Zobacz film i zostaw subskrypcję!

Dreame Z30 – odkurzacz pionowy, który ma sporo w sobie!

Dreame Z30 staje przed niełatwym zadaniem – jest odkurzaczem pionowym, który nie kosztuje mało, więc trzeba tę cenę czymś uzasadnić. Producent mógł postawić na wyspecjalizowany zestaw, ale zamiast tego chce stworzyć jedno urządzenie do wielu zadań. To dlatego w zestawie znajdziecie szczotkę do paneli i do wielu powierzchni, nie zabrakło też elektronicznej miniszczotki do tapicerek. Oprócz tego w środku znajdziemy jeszcze wiele innych końcówek i przedłużeń, dzięki którym sprzątanie ma być znacznie prostsze.

Dreame Z30

To jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania Dreame Z30. Filtracja HEPA H14 nie przeszkodziła w osiągnięciu ciśnienia roboczego rzędu 28000 Pa. Oprócz tego baterie pozwalają na pracę do 90 minut według producenta (a w naszych testach wynik ten jest dość zbliżony). Do tego zaimplementowano tryb automatyczny z zaawansowanym wykrywaniem drobin w trakcie odkurzania. Czy to wszystko stworzyło udany zestaw? Zobaczcie wideo, by poznać Dreame Z30.