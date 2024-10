Windows 11 w wersji 24H2 odchudzony o 80%. Niemożliwe? A jednak!

NTDEV to taki deweloper, którego zajęciem w czasie wolnym jest sprawdzanie, jak bardzo da się zmniejszyć system Windows 11 – zajmuje się również Windows 10. Zabrał się za najnowszą jego edycję, czyli po aktualizacji 24H2 (która sprawia użytkownikom niespodziewane kłopoty). I twierdzi, że wszystko wyszło perfekcyjnie.

Jak można odchudzić Windows 11 24H2?

Każdy system Windows jest “systemem dla wszystkich”, więc logiczne, że wiele elementów, jakie w nim zawarto, nie cieszy się zainteresowaniem poszczególnych grup użytkowników. NTDEV uznał za takie Clipchamp, Media Player, Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft OneDrive, WinSxS i Windows Update (!) oraz wiele innych. Dzięki temu oraz zastosowaniu kompresji LZX udało się zmieścić Windows 11 z aktualizacją 24H2 w 3,5 GB miejsca – to wystarczająco mało, aby wrzucić go na zwykłą płytę DVD.

Może być to dobre rozwiązanie, jeśli ma się niewiele miejsca na dysku systemowym, jednak biorąc pod uwagę, że wraz z wymienionymi narzędziami usunięto również wiele bibliotek i usług, będzie to Windows 11 w trybie dość mocno ograniczonym i nie każdemu taka edycja przypadnie go gustu. Ograniczając system 11 do niezbędnego minimum, traci on wiele ze swojej możliwości dostosowywania i obsługi.

Tiny11 24H2 nie ma Windows Update, a więc nie można go aktualizować. Dlatego też nie polecam do użytku codziennego. Może być to jednak ciekawa opcja w trudnych sytuacjach lub narzędzie do testowania i rozwoju. Deweloper udostępnia tę edycję dla wszystkich, więc jeśli chcesz spróbować, możesz zrobić to w każdej chwili.