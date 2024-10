W Windows 11 24H2 występuje kolejny problem. Na szczęście nie u każdego

Aktualizacja Windows 10 z października 2018 roku (numer 1809) dodała funkcję historii schowka, która jest jedną z najczęściej używanych funkcji w systemie Windows. Dzięki historii schowka możesz przechowywać historię kopiowanych elementów, w tym tekstów i plików multimedialnych, takich jak obrazy .jpg i .png, a następnie uzyskiwać do nich dostęp za pomocą Win+V. W Windows 11 okazała się jeszcze lepsza, ponieważ połączono ją z innymi funkcjami, takimi jak emotikony i pliki GIF, ale po aktualizacji 24H2 pewne rzeczy uległy pogorszeniu.

Co się dzieje z Windows 11 24H2?

Najnowszy problem po zaktualizowaniu systemu do 24H2 to właśnie brak pojawiania się historii schowka. Po prostu nie działa, a użytkownicy nie mają podglądu na skopiowane treści. Na szczęście dotyczy on niewielkiej liczby użytkowników. Mimo to zgłoszenia są dostępne w Centrum Opinii, a ich liczba powoli wzrasta. Co jednak ciekawe – i może irytować – testerzy biorący udział w programie Windows Insider zgłosili problem prawie trzy miesiące temu, gdy system Windows 11 24H2 wchodził w ostatnią fazę testowania.

No cóż – wygląda na to, że Microsoft zignorował te doniesienia. Co można zrobić, jeśli problem dotyczy Ciebie? Możesz spróbować wyłączyć i włączyć funkcję historii schowka, a następnie wyłączyć lub włączyć opcję “Synchronizuj historię schowka na wszystkich urządzeniach”. Wszystkie opcje znajdują się w systemowych ustawieniach w zakładce “System” -> “Schowek”. Można także wyłączyć opcję “Sugerowane działania” a następnie użyć skrótu Win+V, aby otworzyć Schowek. To powinno go odświeżyć.

Pamiętaj – historia Schowka jest czyszczona każdorazowo po ponownym uruchomieniu komputera, z wyjątkiem przypiętych elementów. Dlatego jeśli po włączeniu maszyny nic nie zostało skopiowane do niego, będzie pusty. No a co z Microsoftem? Zapewne odnotuje ten problem i miejmy nadzieję, że go usunie.