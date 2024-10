x-kom szykuje się do wielkiego przejęcia. Jego celem jest Neonet

x-kom przejmie sieć sklepów Neonet

Neonet od lat nie miał się najlepiej, czego zwieńczeniem były złożone w 2023 roku wnioski. Jeden z nich był wnioskiem o restrukturyzację, a drugi – o ogłoszenie upadłości. Miał on działać jak coś w rodzaju zapasowego wyjścia na wypadek, gdyby restrukturyzacja się nie powiodła. Plany się jednak powiodły, a wniosek o upadłość nie był dalej procedowany. Zamiast tego przed Spółką otworzyły się drogi do dalszego rozwoju i to dość nieoczekiwanego, bo raczej nikt nie spodziewał się dzisiejszej wiadomości o planowanym przejęciu.

Czytaj też: YouTube robi wszystko, żebyś obejrzał więcej reklam, ale to już przesada

Oficjalna informacja o tym, że x-kom i Neonet podpisali umowę inwestycyjną, była nieoczekiwania. Ma ona na celu pogłębienie współpracy obu podmiotów, a w efekcie stworzenie silnego gracza na rynku. Neonet prowadzi bowiem w naszym kraju 200 salonów stacjonarnych, w których sprzedaje sprzęty RTV i AGD, a na rynku istnieje od ponad 20 lat, docierając ze swoimi produktami do mieszkańców większych i mniejszych miast.

Transakcja przejęcia Neonetu przez x-kom stworzy silnego gracza w sprzedaży detalicznej asortymentu komputerów, RTV, AGD i elektroniki konsumenckiej, działającego w modelu omnichannel, z obecnością na terenie całej Polski — zapowiada Michał Świerczewski, prezes spółki x-kom w komunikacie prasowym

Jesteśmy przekonani, że pozyskanie inwestora w postaci x-komu umożliwi skuteczne zakończenie procesu restrukturyzacji Neonetu z korzyścią dla spółki i jej pracowników, wierzycieli, dostawców, a przede wszystkim naszych klientów — dodaje Marek Majewski, prezes Neonetu.

Czytaj też: iOS 18.1 – co nowego dla osób, które nie mogą liczyć na Apple Intelligence?

Nie wiemy, na jaką kwotę opiewa umowa, ale do finalizacji przedsięwzięcia jest jeszcze długa droga. Najpierw konieczna jest zgoda UOKiK, trudno więc obecnie oszacować, kiedy ten proces dobiegnie końca. Ponadto konieczne też będzie spełnienie innych warunków oraz zatwierdzenie układu z wierzycielami Neonetu. Szczegółów jest więc na razie niewiele, jednak pewne jest, że dzięki takiej transakcji x-kom wiele zyska, dodając do swoich 26 salonów stacjonarnych te należące obecnie do Neonet, zwiększając tym samym dostępność produktów dla klientów, którzy nie chcą kupować w sieci.