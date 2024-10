Te smartfony Xiaomi dostaną HyperOS 2. Aktualizacje ruszą już wkrótce

HyperOS 2 globalnie — kiedy i które urządzenia dostaną aktualizację?

Podczas wydarzenia Xiaomi oczywiście opowiedziało o przygotowanych zmianach i ulepszeniach, jakie wprowadziło w HyperOS 2. Ta wersja systemu skupia się na poprawie wydajności, doświadczeń i oczywiście na sztucznej inteligencji. Producent wprowadził trzy „główne innowacje technologiczne” – HyperCore, HyperConnect i HyperAI — których połączenie ma przełożyć się na „świeże, zaawansowane doświadczenie w zakresie podstawowej funkcjonalności, inteligentnej łączności między urządzeniami i interakcji AI”. Na posiadaczy sprzętów Xiaomi czekają ulepszone wrażenia wizualne, z nowymi widżetami, przeprojektowanym układem pulpitu i większą personalizacją.

Poprawie ulegnie też łączność w ramach ekosystemu, pozwalając na więcej działań na połączonych ze sobą urządzeniach. Xiaomi, tak samo jak większość innych producentów OEM, skupił swoje wysiłki na sztucznej inteligencji, wprowadzając jej naprawdę sporo w HyperOS. Nie wiemy jednak, jak wiele z tych funkcji i w jakim zakresie dostępnych będzie w globalnym wydaniu nakładki, a także, czy pojawi się obsługa języka polskiego. Tak czy inaczej, HyperAI, czyli zestaw narzędzi AI, obejmuje m.in. funkcje związane z pisaniem i generowaniem tekstu, tłumaczenie w czasie rzeczywistym, generowanie obrazów, a także coś, co ochroni nas przed oszustwami – funkcja AI Anti-Fraud pozwala identyfikować fałszywe połączenia i filmy, na których doszło do podmiany twarzy.

Xiaomi ogłosiło już harmonogram aktualizacji oraz listę modeli uprawnionych do otrzymania HyperOS 2, jednak dotyczy to jedynie rynku chińskiego. Tam wdrażanie oprogramowania ruszy jeszcze w tym miesiącu. Nas oczywiście bardziej interesuje harmonogram globalny, i takowy właśnie wyciekł do sieci. Od razu trzeba zaznaczyć, że brakuje tu konkretnych dat, a lista urządzeń jest dość ograniczona – przynajmniej na razie. Zapewne właśnie te urządzenia pójdą na „pierwszy ogień”, a potem Xiaomi sukcesywnie będzie rozszerzać dostępność swojego systemu.

Na liście, która wyciekła, znalazły się modele Xiaomi, Redmi i POCO. Zgodnie z informacją, aktualizacje trafią do posiadaczy poniższych smartfonów w pierwszym kwartale 2025 roku. Nie jest to zbyt precyzyjne, ponieważ oznaczać może naprawdę wiele, ale tak czy inaczej, są to już jakieś konkrety.

Lista globalnych modeli smartfonów, które dostaną HyperOS 2: