Xiaomi Smart Band 9 Pro i Watch S4 zaprezentowane. Kiedy trafią do Polski?

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Klasyczny Smart Band od Xiaomi utrzymuje kształt pigułki, jednak wersja Pro daje nam do dyspozycji znacznie większy ekran. Na pokładzie znajdziemy 1,74-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 336×480 i szczytowej jasności 1200 nitów, więc nawet w bardzo słoneczne dni nie powinno być problemu z odczytywaniem informacji na wyświetlaczu. Urządzenie mierzy 43,27 x 32,49 x 10,8 mm i waży 24,5 g dzięki obudowie ze stopu aluminium. Smart Band 9 Pro jest też wodoodporny do 5ATM, dlatego będzie mógł towarzyszyć nam także podczas sportów wodnych.

Skoro o aktywności mowa, urządzenie daje dostęp do ponad 150 trybów sportowych, w tym ulepszonego śledzenia biegania i pływania. Nie zabrakło również funkcji skupionych na monitorowaniu zdrowia, takich jak monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi, stresu i analizy snu. Bateria 350 mAh ma wystarczyć nawet na 21 dni pracy. Na pokładzie jest też Bluetooth 5.4 i obsługa GPS, GLONASS, Galileo i QZSS. Xiaomi Smart Band 9 Pro jest kompatybilny ze smartfonami z systemem Android 8 i nowszym, a także z iPhone’ami działającymi na iOS 12 lub nowszej wersji oprogramowania Apple’a.

Smart Band 9 Pro zadebiutował w Chinach, a tam jego ceny zaczynają się od 399 juanów, czyli ok. 220 złotych. By zwiększyć personalizację urządzenia, Xiaomi przygotowało też magnetyczne paski z szybkim zapięciem kosztujące 169 juanów (~95 zł) lub skórzane paski z szybkim zapięciem w cenie 99 juanów (~55 zł). Data globalnej premiery wciąż nie została ujawniona, ale zapewne trzeba będzie poczekać kilka miesięcy, zanim Xiaomi Smart Band 9 Pro wkroczy na globalny rynek.

Xiaomi Watch S4

Drugą nowością jest smartwatch z klasycznym okrągłym ekranem o przekątnej 1,43”. Zastosowany tu panel AMOLED ma rozdzielczość 466×466 i jasność szczytową 2200 nitów. Ciekawym dodatkiem w konstrukcji jest wymienialny przez użytkownika pierścień otaczający wyświetlacz, co daje większą możliwość personalizacji. Smartwatch ma wymiary 47,3 x 47,3 x 12 mm i waży 44,5 g, a całość jest wodoodporna do 5ATM.

Xiaomi Watch S4 oferuje śledzenie ponad 150 trybów sportowych, a także monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi i stresu. Bardzo przydatnym dodatkiem są wbudowane kursy treningowe i planowanie tras oparte na sztucznej inteligencji, choć co do tej funkcji nie pojawiły się dodatkowe wyjaśnienia, więc trudno powiedzieć, o co dokładnie chodzi. Poza tym producent oferuje jeszcze funkcję walkie-talkie w dwóch trybach i obsługę eSIM (w zależności od wariantu). Pozwala to na wykonywanie połączeń bez konieczności posiadania przy sobie telefonu. Można też odpowiadać na wiadomości, wysyłać emotikony i sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi Xiaomi bezpośrednio z poziomu zegarka.

Xiaomi Watch S4 w Chinach kosztuje od 999 juanów (~560 zł).