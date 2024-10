YouTube testuje nowy plan Premium. Będzie taniej?

Nowy (stary) plan YouTube Premium Lite powróci

W większości krajów YouTube oferuje Premium w wersji indywidualnej, rodzinnej i studenckiej. Warto jednak wiedzieć, że w kilku państwach do października 2023 roku istniał jeszcze jeden plan subskrypcyjny o nazwie „Premium Lite”. Dostępny był w Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Norwegii i Szwecji, dlatego większość osób mogła nawet o nim nie słyszeć. Była to opcja idealna dla osób, którym zależało jedynie na oglądaniu filmów bez reklam, bo różnica między innymi planami a wersją Lite polegała na tym, że brakowało w nim dostępu do YouTube Music i opcji pobierania filmów do oglądania offline. Spójrzmy prawdzie w oczy, większość użytkowników, którzy płacą za subskrypcję, robi to i tak po ro, by unikać reklam.

Tak czy inaczej, w październiku zeszłego roku YouTube wycofał ten plan i wydawało się, iż po prostu z niego zrezygnował, zmuszając klientów do płacenia większej kwoty. Powody takiej decyzji wciąż nie są znane, ale Google zaczął właśnie testować nowy plan Premium Lite na niektórych rynkach. Serwis Android Authority uzyskał odpowiedź od giganta:

Testujemy inną wersję Premium Lite i niektórzy użytkownicy w Australii, Niemczech i Tajlandii mogą zobaczyć nową opcję rejestracji.

Firma zaznaczyła, że nie jest to ten sam Premium Lite, który znany był wcześniej, bo zmieniło się kilka rzeczy – nie likwiduje on całkowicie reklam, bo mogą się one pojawiać na Shortsach, podczas wyszukiwania czy na licencjonowanych treściach muzycznych. Wydaje się jednak, że normalne filmy będą pozbawione reklamowych przerywników, ale na potwierdzenie tego musimy poczekać. Dodatkowo w tej wersji serwis działać będzie na różnych urządzeniach, choć użytkownicy będą pozbawieni dostępu do pobierania offline, odtwarzania w tle oraz usługi Music Premium.

Najważniejszą kwestią jest oczywiście cena – Premium Lite on znacznie tańszy od standardowej wersji, bo w Niemczech kosztuje 8,99 euro, podczas gdy za indywidualny YouTube Premium trzeba tam zapłacić 16,99 euro za miesiąc. Jest więc dużo taniej, co na pewno skusi wiele osób, których zabolała ostatnia podwyżka miesięcznych opłat. Nie wiadomo jednak, czy nowy plan będzie dostępny globalnie. Na razie trwają testy, a co z nich wyniknie i jaką strategię przyjmie firma, tego dowiemy się zapewne za jakiś czas.