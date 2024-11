Home Nauka Słońce bardziej wściekłe niż przewidywano. Małe satelity padają jak kaczki

Słońce bardziej wściekłe niż przewidywano. Małe satelity padają jak kaczki

Pole magnetyczne Słońca podlega bezustannym zmianom. Co jedenaście lat aktywność na powierzchni naszej gwiazdy dziennej osiąga maksimum, aby następnie spaść po kolejnych sześciu latach do minimum, gdy na jego powierzchni nic się nie dzieje, a następnie rozpocząć mozolne wspinanie się ku kolejnemu maksimum aktywności. Okazuje się jednak, że każde kolejne maksimum to coraz większy ból głowy dla operatorów satelitów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej.