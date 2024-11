Niemieccy naukowcy rozwiązali problem wagi samochodów elektrycznych

Niemieccy badacze twierdzą, że poczynione przez nich postępy doprowadziły do powstania obudowy akumulatora cechującej się o 60% niższą wagą oraz o 15% wyższym stopniem przyjazności dla środowiska naturalnego. Ten drugi aspekt odnosi się do redukcji emisji dwutlenku węgla powstających na etapie produkcji.

Redukcja wagi akumulatorów jest bardzo istotnym elementem. Elektryki cechują się bowiem dużym obciążeniem, co wynika oczywiście z konieczności magazynowania dużych ilości energii. Idzie za tym ograniczony zasięg jazdy, który można zwiększać poprzez uczynienie ich lżejszymi.

Kluczem do redukcji masy tych obudów okazało się zastosowanie kompozytu włóknistego zamiast stali. Jakby tego było mało, członkowie zespołu badawczego przystosowali wykorzystane elementy do recyklingu. To kolejny aspekt przemawiający za możliwością ich ekologicznego wykorzystywania.

Dzięki nowej konstrukcji akumulatora niemieccy naukowcy ograniczyli wagę tych urządzeń, zmniejszyli związane z nimi emisje oraz ułatwili proces recyklingu

Do ochrony akumulatora przed ogniem służy warstwa wykonana z ligniny. Z kolei obecność kanałów chłodzących zapobiega przegrzewaniu tych urządzeń. Na wypadek uderzeń, wynikających na przykład z kolizji, zastosowana została pianka aluminiowa odpowiedzialna za absorpcję energii powstałej na skutek uderzenia. Dzięki materiałowi zmiennofazowemu zapewniono natomiast lepszą izolację.

Jak podkreślają sami zainteresowani, rozwiązania wdrożone w odniesieniu do obudowy akumulatora powinny w przyszłości znaleźć zastosowanie nie tylko w samochodach. W grę wchodzi użycie ich na przykład w pociągach, łodziach czy samolotach. Poza tym szerokie zastosowanie powinny znaleźć układy chłodzenia, które mogłyby posłużyć na przykład w transporcie żywności i leków. W przypadku zabezpieczeń przed ogniem mogłyby one pomóc w ochronie budynków.