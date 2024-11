Zmiany w regulaminie Allegro – jeśli ich nie zaakceptujesz, niczego nie sprzedasz

Allegro uprzejmie prosi mnie o zgodę, ale jeśli jej nie wyrażę, to niczego już nie sprzedam

Także i ja dostałem taki mail od platformy Allegro, choć ostatni raz sprzedałem tam cokolwiek pewnie ponad rok temu. Wynika z niego, że jeśli nadal chciałbym korzystać ze sprzedaży w ramach Allegro lub Allegro Lokalnie, muszę wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych do nowego operatora rozliczeniowego – konkretnie chodzi tu o dane identyfikacyjne, teleadresowe oraz numer konta bankowego, w przeciwnym bowiem razie Allegro Finance nie będzie w stanie świadczyć usług rozliczeniowych i pośredniczyć przy przekazywaniu pieniędzy za dokonaną transakcję.

W mailu umieszczony został przycisk, kierujący na stronę w serwisie Allegro, na której można wyrazić taką zgodę – wystarczy tam zaznaczyć chceckbox obok Załącznika 7c do regulaminu Allegro i kliknąć zapisz. O zakończeniu migracji Allegro poinformuje nas osobnym mailem.

Jak informuje Allegro, jeśli nie wyrazimy zgody na załącznik i w efekcie na transfer naszych danych rozliczeniowych, nie będziemy w stanie przyjmować płatności od kupujących w momencie, gdy w 2025 roku Allegro Finance zastąpi obecne rozwiązanie do rozliczeń. By przywrócić taką możliwość, wymagane będzie przejście ponownej pełnej weryfikacji wraz z akceptacją odpowiednich dokumentów. Z racji braku alternatywy, wydaje się, że nie ma na co czekać – może i Allegro prosi, ale w praktyce nie daje wyboru, a teraz z przeniesieniem danych z pewnością będzie mniej zachodu.

