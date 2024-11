Ryzen 7 poszedł z dymem. Gniazdo płyty głównej też

AMD Ryzen 7 9800X3D kosztuje obecnie 2,5 tys. zł, więc jego uszkodzenie “na amen” to nie tylko problem, ale również strata większej kwoty. Użytkownik Reddita o nicku “TrumpPooPoosPants” opublikował zdjęcie, na którym pokazuje uszkodzony układ na płycie głównej MSI MAG X870 Tomahawk. W jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia?

Co się stało z AMD Ryzen 7 9800X3D?

TrumpPooPoosPants zamontował procesor, a następnie odkrył, że układ nie pracuje – został mu zwrócony kod błędu “00”. Gdy wyjął układ z gniazda, okazało się, że procesor wraz z kilkoma złotymi pinami stykowymi na gnieździe AM5 uległy przepaleniu. Niektórzy użytkownicy Reddita twierdzą, że piny wyglądają na wygięte, a gniazdo wygląda na lekko uszkodzone z jednej strony, więc równie dobrze może to być ogromny błąd użytkownika podczas instalowania układu. Z drugiej jednak strony kod “00” związany z AMD Ryzen 7 zgłosił także inny użytkownik na forum MSI.

Czy zatem jest to wina producenta, czy raczej użytkownika? Kilka godzin po wpisie, gdy sprawą zajęli się fachowcy, ustalono, że przyczyną spalenia jest na 99% błąd użytkownika i nie należy obwiniać ani procesora, ani płyty głównej. TrumpPooPoosPants musiał zamontować go w sposób nieprawidłowy, przez co doszło do przepięcia i spalenia procesora.

Czytaj też: Pierwszy test AMD Ryzen 9 9950X3D i od razu wiadomo -jest co najmniej bardzo dobrze

Dlatego przypominamy – gdy montujesz nowy procesor, należy upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany w gnieździe i prawidłowo ustawiony względem ramy. Trudno jest też zepsuć proces instalacji procesora, biorąc pod uwagę, że układ wchodzi tylko w jedną stronę. Jak zatem włożył go do gniazda TrumpPooPoosPants – to pozostanie zagadką. Póki co to jedyne tego typu zdarzenie.