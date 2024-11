Home Tech Pierwszy test AMD Ryzen 9 9950X3D i od razu wiadomo -jest co najmniej bardzo dobrze

AMD Ryzen 9 9950X3D ma pojawić się na początku 2025 roku. Będzie to flagowiec z rodziny Zen 5, a jego przeznaczenie to przede wszystkim gry. Spodziewamy się, że producent pokaże go oficjalnie na targach CES 2025, ale w sieci już pojawiły się wyniki benchmarku Factorio.