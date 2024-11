AMD jest pewny swego – Ryzen AI 300 ma przewyższać Intela w grach o 75 procent

AMD Ryzen 7 9800X3D jest na razie zdecydowanym zwycięzcą w kategorii gier na komputerach stacjonarnych . Jednak nowy wpis na blogu AMD przedstawia, jak dobrze według firmy wypada w porównaniu z nowym procesorem Intel Core Ultra 200 – „Lunar Lake” – w kategorii gier mobilnych. AMD nie wahało się również wskazać, że jego własne technologie HYPR-RX i FSR dają mu przewagę nad Intel XeSS, który pojawia się tylko w kilku grach.

Ryzen AI 300 – wyniki mówią za siebie

AMD przekonuje, że użytkownicy laptopów powinno postawić na model Ryzen AI 300, jeśli chcą mieć pewność najlepszych doświadczeń podczas grania. Aby to udowodnić, pokazuje wyniki kilku testów, które stawiają ten układ daleko przed rywalami. Na przykład w Forza Horizon 5 AMD może osiągnąć 135 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1080p na ustawieniach średnich. To dwukrotnie więcej niż 68 klatek na sekundę, które może osiągnąć Core Ultra 7 285V.

Z kolei W nowym Call of Duty: Black Ops 6 AMD twierdzi, że laptop wyposażony w Ryzen AI 9 HX 370 może osiągnąć 99 fps przy średnich ustawieniach 1080p, w porównaniu do przeciętnych 48 fps dla Core Ultra 7 258V. Wszystkie testy przeprowadzono bez dedykowanego GPU na podobnych laptopach Asus ZenBook. AMD miało potencjalnie niewielką przewagę, ponieważ jego konfiguracja znajdowała się wewnątrz 16-calowego ZenBooka. Chip Intela znajdował się wewnątrz 14-calowej wersji.

Lunar Lake firmy Intel jest na celowniku zarówno Qualcomma Snapdragon X Elite oraz Ryzen AI 9 HX 370. Pod względem poboru mocy i wydajności Intel rywalizuje ze Snapdragonem. AMD odstaje od nich w pozytywnym tego słowa znaczeniu, co jest możliwe dzięki wdrożeniu Hyper-RX oraz nowym technologiom skalowania obrazu.

AMD twierdzi, że Ryzen AI 300 ma średnio o 75% lepszą wydajność w porównaniu do Lunar Lake. To ciekawe stwierdzenie, ponieważ badanie przeprowadzone przez Tom’s Hardware prowadzi do przeciwnych wniosków: że zintegrowane GPU Intela jest w rzeczywistości szybsze. Wygląda zatem na to, że AMD próbuje wypromować swoje produkty przed okresem świątecznym, aczkolwiek wyniki testów i tak przemawiają na korzyść Ryzena.