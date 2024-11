Sztuczna inteligencja wszędzie. Armia USA testuje pojazd rodem z przyszłości

NBCRV, czyli jak wykorzystać bezzałogowce i pojazdy Stryker do wykrywania NBC

W ramach niedawnych ćwiczeń Armia USA przeprowadziła testy innowacyjnej adaptacji pojazdu Stryker, która została zaprojektowana specjalnie do wykrywania i neutralizacji zagrożeń nuklearnych, biologicznych i chemicznych (NBC). Nowy wariant Strykera dzierży długą nazwę Nuclear Biological Chemical Reconnaissance Vehicle, która sprowadza się do akronimu NBCRV i oznacza dosłownie “pojazd rozpoznawczy w zakresie zagrożeń nuklearnych, biologicznych i chemicznych. Dlatego też został wyposażony w specjalny zestaw czujników oraz drona, który umożliwia całemu systemowi autonomiczne rozpoznanie oraz wczesne wykrywanie substancji niebezpiecznych.

Czytaj też: Gigant dla Armii USA przetestowany. XB-32 to największy silnik rakietowy

Integracja tych zaawansowanych technologii ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia Armii USA ochrony przed rosnącymi zagrożeniami NBC. Dzięki wyposażeniu pojazdu NBCRV w drona, żołnierze mogą utrzymać bezpieczny dystans od potencjalnych zagrożeń, wykorzystując właśnie ten bezzałogowy pojazd powietrzny do wykrywania obecności niebezpiecznych czynników. To nie tylko minimalizuje ryzyko narażenia personelu na niebezpieczne substancje, ale także zapewnia przewagę strategiczną w trudnych warunkach bojowych, gdzie określenie niebezpieczeństwa jest kluczowe do podejmowania dalszych działań wojskowych.

Czytaj też: Amerykanie planują coś wielkiego. Zapomnijcie o tradycyjnym czołgu w rękach USA

Jak więc NBCRV działa w praktyce? W sytuacjach, w których to podejrzewa się zagrożenie NBC, operator w Strykerze może aktywować drona przymocowanego do pojazdu, który to zaczyna działać półautonomicznie, korzystając z nawigacji punktowej, by dokładnie zbadać teren podejrzany o skażenie. Dron wykonuje kilka przelotów nad obszarem, zbierając nieustannie próbki z wykorzystaniem swoich bioczujników, które umożliwiają analizę próbek w czasie rzeczywistym. Tego typu proces detekcji ma być szybki i skuteczny, a wyciągane z procesu pomiary mają być kluczowe dla dowódców wojskowych, którzy na ich podstawie mogą podejmować świadome decyzje w odpowiednim czasie.

Czytaj też: Odkryto nowe eldorado litu w samym sercu USA. Złoże, które zmieni rynek akumulatorów

W gruncie rzeczy obecny na NBCRV zestaw czujników, którego Armia USA określa mianem SSU (Sensor Suite Upgrade), stanowi przełom w technologii detekcji i rozpoznania NBC. Został opracowany we współpracy z amerykańskimi specjalistami i integruje sześć oddzielnych czujników chemicznych w jednolity system, co umożliwia bardziej kompleksową i szybszą detekcję zagrożeń niż w starszych modelach. Sama możliwość przeprowadzania rozpoznania „w ruchu” jest szczególnie wartościowa w aktywnych strefach walki, gdzie szybkie wykrycie i unikanie zagrożeń NBC jest kluczowe. Dlatego właśnie Armia USA zobowiązała się do dalszego ulepszania NBCRV, aby zachować jego przydatność w różnorodnych i dynamicznie zmieniających się środowiskach. Kluczowe cele obejmują zwiększenie prędkości, zdolności adaptacyjnych oraz zasięgu detekcji, aby umożliwić bardziej elastyczną i przemyślaną operację w terenie.