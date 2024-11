Casio prezentuje połączenie pierścienia z zegarkiem. To dziwaczny gadżet dla fanów marki

Casio CRW-001-1JR to pierścienio-zegarek albo zegarko-pierścień – jak wolicie

Zeszłoroczna kolekcja pierścieni wyglądała jak zegarki, jednak tak naprawdę tylko dwa razy dziennie (przy systemie 12-godzinnym) wskazywała prawidłowy czas. Był to więc gadżet na pokaz. Zaprezentowany teraz Casio CRW-001-1JR nie jest już atrapą zegarka, a pełnoprawnym urządzeniem, które wskaże nam godzinę i datę. To pierwszy „inteligentny” pierścień firmy, choć nie będzie nam liczyć kroków czy tętna, jak Galaxy Ring, a po prostu jest w stanie zrobić więcej niż klasyczny pierścień. Nie jest to więc propozycja dla tych, którym spodobał się pierścień Samsunga i szukają tańszej alternatywy.

Wyposażono go w mały ekran LED, wskazujący godziny, minuty i sekundy. Żeby lepiej móc odczytywać czas, ma nawet podświetlenie. Casio wyposażyło go też w kilka innych funkcji zegarka cyfrowego, takich jak stoper i alarm. Co prawda nie ma tutaj wbudowanego głośnika, więc zegarek nie będzie wydawał dźwięków, jednak ma diodę LED, która ma migać, gdy włączy się alarm – nie mam pojęcia, czy kogokolwiek to obudzi, ale może jako alarm w ciągu dnia takie rozwiązanie się sprawdzi. Jak można było się też domyślić, nie znajdziemy tutaj funkcji kalkulatora, jednak chyba nikogo to nie zaskoczy. Na pokładzie znalazły się też trzy przyciski funkcyjne, pozwalające na regulowanie czasu lub zmianę strefy czasowej.

Bateria w tym pierścienio-zegarku od Casio ma wystarczyć na około dwa lata użytkowania i jak podaje The Verge, powołując się na słowa producenta, ogniwo jest „łatwe do wymiany”, co z miejsca czyni go łatwiejszym do naprawy i bardziej ekologicznym niż Galaxy Ring. Podobnie łatwe ma być dostosowanie rozmiaru urządzenia. Nie mamy wyboru podczas zakupu, ponieważ dostępny jest tylko jeden rozmiar – amerykańskie 10,5. Problem w tym, że dla osób z większym palcem urządzenie się nie nada, natomiast dla tych z mniejszym firma przygotowała kilka przezroczystych przekładek, wkładanych między pierścień a palec, by gadżet nie spadał.

Casio CRW-001-1JR inspirowany jest na kultowym już modelu T80. Urządzenie będzie miało swoją premierę w grudniu 2024 roku, a jego cena została ustalona na 19800 jenów, czyli około 530 złotych. Jeśli jednak podoba wam się ten pomysł i chcielibyście nosić go na swoim palcu, to mamy złą wiadomość – urządzenie prawdopodobnie pozostanie dostępne jedynie w Japonii i szansa na globalną dostępność jest niezwykle mała.