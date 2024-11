Zastrzelą, zamiast zagryźć. W lasach zaczęły grasować przerażające chińskie roboty-rysie

Czteronożny robot Lynx, to chiński przepis na terenową dominację wojskową

Założona w 2017 roku chińska firma DEEP Robotics zawitała z czymś specjalnym na targi China Airshow 2024 w Chinach, a więc wydarzenie, które zapewniło nam wgląd na całą masę wyjątkowych form uzbrojenia. Wśród niego nie mogło zabraknąć przedstawiciela stosunkowo nowego sektora zbrojeniowego, czyli bezzałogowca naziemnego, a tak się składa, że DEEP Robotics osiągnęło w tym zakresie coś niebywałego. Widać to zwłaszcza na materiałach wideo, na których to czteronożny robot Lynx (z angielskiego ryś) grasuje po lesie i przeprowadza szturm na poligonie w całej watasze. Wszystko w stylu, który przypomina nic innego, jak wizję rodem z Terminatora.

W przeciwieństwie do tradycyjnych robotów czworonożnych, które poruszają się na imitacji łap, Lynx integruje koła w swojej konstrukcji. Ten innowacyjny element znacząco zwiększa prędkość i wszechstronność robota, umożliwiając mu adaptację do różnorodnych środowisk. Dzięki temu, że koła mogą być blokowane, pozwala to robotowi na płynne przełączanie się między trybem kroczącym a kołowym. Ta podwójna funkcjonalność jest szczególnie przydatna podczas poruszania się po nierównych powierzchniach, luźnej ziemi, żwirze czy gładkich nawierzchniach.

Tak udane zintegrowanie kół w robocie tego typu sprawia, że w powyższym filmie promocyjnym Lynx wypada wręcz nierealnie płynnie, prezentując swoje możliwości na wymagającym torze terenowym. Agresywnie przyspiesza, kiedy jest ku temu okazja, z gracją pokonuje strome zbocza, płynnie przełącza tryby lokomocji, a nawet wspina się po głazach o wysokości do 80 cm i utrzymuje równowagę przy dynamicznym zjeżdżaniu z nachylenia.

Te umiejętności poruszania podkreślają wszechstronność Lynxa, czyniąc go niezastąpionym narzędziem w zadaniach wymagających niezawodnej nawigacji w trudnym terenie i sprawiając, że samo oglądanie go w akcji wywołuje niepokojące wrażenie. Wystarczy bowiem wyobrazić sobie watahę takich rysiów-robotów, które trafiłyby do lasu z karabinami maszynowymi na swoich korpusach i rozpoczęły polowanie na “tych złych”. Nie jest to wcale nierealne, bo na innym nagraniu z akcji, roboty firmy DEEP Robotics zrealizowały typową zbrojną akcję, poruszając się wspólnie po poligonie z bronią palną w gotowości.

Wiemy, że robot Lynx jest już dostępny w przedsprzedaży, ale DEEP Robotics nie podaje oficjalnie zbyt wielu szczegółów na temat jego dokładnych możliwości. Pewne jest jednak, że znajdzie bez problemu zastosowanie zarówno w wojsku, jak i służbach specjalnych. Dzieła tej firmy spisują się już bowiem wzorowo w realizacji innych zadań, takich jak autonomiczne inspekcje stacji transformatorowych, misje ratunkowe i operacje bezpieczeństwa.