Chłodzenie za darmo. Z tym czymś zaczniesz wyśmiewać sąsiada za wydatki na klimatyzację

Chłodzenie bez klimatyzacji, czyli innowacyjna powłoka z Korei Południowej

Zacznijmy od głównego winowajcy wysokiej temperatury w pomieszczeniach podczas upałów – okien. Te są kluczowe dla naturalnego oświetlenia, ale stanowią również wyzwanie pod względem efektywności energetycznej. Duża część wymiany ciepła odbywa się właśnie przez okna, bo aż do 30% ciepła wewnątrz budynków ucieka przez nie w chłodnych porach roku, a 76% światła słonecznego wnika przez nie jako ciepło w cieplejszych miesiącach. Naukowcy z Korei Południowej (POSTECH) zadali sobie więc pytanie – jak zachować wysoką przepuszczalność światła okien, ale jednocześnie wyeliminować problem z wymianą ciepła?

Odpowiedź na to pytanie przyjęła formę nowoczesnej powłoki przezroczystej, która znacznie redukuje ciepło, jednocześnie przepuszczając światło dzienne. Składa się z trzech warstw (PDMS, srebra z mikroskopijnymi otworami, dwutlenku tytanu i fluorku magnezu) o unikalnych cechach, które rozpraszają ciepło normalnie pochłaniane przez szkło, odbijają większość widma słonecznego i jednocześnie przepuszczają światło widzialne. Testy wykazały, że ta wielowarstwowa powłoka oferuje imponujące możliwości chłodzenia, bo temperatura szkła z tą powłoką była o 22,1°C niższa niż w przypadku szkła pokrytego wyłącznie PDMS, a to akurat znaczne osiągnięcie w technologii pasywnego chłodzenia.

Ta przezroczysta innowacja nie tylko chłodzi pomieszczenia, ale może również odegrać kluczową rolę w redukcji zużycia energii. Dzięki zmniejszeniu zależności od klimatyzacji, która generuje znaczną część zużycia energii w budynkach, powłoka ta wspiera globalne wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatu i promowania zrównoważonego budownictwa. W obliczu rosnących temperatur w miastach i zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną ta zaawansowana powłoka może odegrać istotną rolę w kształtowaniu przyszłości ekologicznych budynków. Dzięki zdolności do zachowania przezroczystości przy jednoczesnym znacznym obniżeniu transferu ciepła, oferuje idealne rozwiązanie łączące komfort z troską o środowisko. Problem w tym, że powstała w laboratoriach i nic nie wskazuje na to, że za kilka miesięcy trafi do sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że nie możemy już teraz przygotować się na letnią porę.

Jeśli za wszelką cenę chcecie obniżyć temperaturę w pomieszczeniach w sposób pasywny, to najskuteczniejszą metodą będzie wykorzystywanie zewnętrznych rolet, które zasłonią całkowicie okna i tym samym nie pozwolą promieniom słonecznym na rozgrzewanie szyby i wszystkiego, co jest za nią. Jeśli jednak nie chcecie żyć w ciemnościach, to najciekawszym wyjściem wydają się folie typu lustro weneckie, które naklejacie na okno i zapewniacie sobie nie tylko prywatność, kiedy w pomieszczeniu jest ciemniej, niż na zewnątrz, ale też właśnie obniżoną temperaturę. Taka folia rozprasza bowiem promienie słońca i choć przyciemnia zauważalnie pomieszczenie, to jednocześnie ogranicza to, jak bardzo nagrzewa się od słońca. Sprawdziłem to zresztą niedawno na swoim przykładzie, naklejając taką folię za nieco powyżej 50 złotych na okno w pracowni.