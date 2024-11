Mastercard i PayU rewolucjonizują płatności internetowe w Polsce

Zakupy w internecie można uprościć, a może co ważniejsze, uczynić jeszcze bezpieczniejszymi. Wystarczy chociażby wyeliminować konieczność wpisywania danych karty kredytowej lub debetowej na stronie e-sklepu. Jak pokazują badania, nadal spora grupa klientów (aż 58%) płaci za zakupy w sieci za każdym razem wprowadzając ręcznie dane karty płatniczej. Co więcej, nawet 55% z nich porzuca proces zakupowy, jeśli dane karty trzeba wprowadzić ponownie. To również spore wyzwanie z punktu widzenia samych e-sklepów, które starają doprowadzić klientów do końca procesu zakupowego. Tu pojawia się wspomniany Click to Pay.

Rozwiązanie opracowane przez konsorcjum organizacji kartowych EMV.Co bazuje na standardzie SRC (Secure Remote Commerce) oraz technologii tokenizacji, zastępując dane karty kredytowej odpowiednio zaszyfrowanym kodem. W ten sam sposób działają chociażby płatności Apple Pay i Google Pay. U operatora płatności obsługującego ten system wystarczy jedynie dodać dane karty kredytowej lub debetowej, a następnie przy zakupach online skorzystać z bramki do płatności i tam wybrać Click to Pay. Wystarczy więc nacisnąć zaledwie jeden przycisk, a proces zakupowy zostanie zrealizowany i zakończony.

PayU jest już trzecim operatorem płatności w Polsce, który zdecydował się wprowadzić Click to Pay do swojej oferty. To samo rozwiązanie dostępne jest już w Autopay oraz Tpay. Przypuszczalnie rozwiązanie zawita wkrótce do innych platform płatności (Fiserv Polska, PayNow, Przelewy24 i Wordline). Wydaje się, że dla osób dokonujących często zakupów online taki sposób jest najwygodniejszy z możliwych. Eliminuje bowiem nie tylko konieczność wpisywania danych karty, ale również podawania jakichkolwiek kodów do zrealizowania transakcji. Click to Pay wdrażają w Polsce organizacja Mastercard we współpracy z fundacją Polska Bezgotówkowa.

Poza wygodą warto docenić aspekt bezpieczeństwa jaki daje Click to Pay – jak podaje fundacja Polska Bezgotówkowa: dane karty są zapisane i przechowywane w bezpiecznych centrach danych (należących do Mastercard lub Visa), a nie na serwerach sklepów, z których mogą zostać wykradzione. Ponadto Jeśli dodamy urządzenie, z którego korzystamy do zaufanych, system rozpozna go przy kolejnej płatności i dzięki Click to Pay nie będziesz potrzeby podawać danych od nowa. Autoryzacja użytkownika odbywa się na podstawie adresu e-mail oraz wspomnianego urządzenia, którym się posługujemy.