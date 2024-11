Country Cup – zmagania dla drużyn narodowych w overclockingu już ruszyły!

W listopadzie, jak co roku, na platformie hwbot.org rusza Country Cup, czyli zmagania dla drużyn narodowych w overclockingu. Choć nikt ze zwycięskiej ekipy Polski nie działa już na scenie XOC, zeszły rok pokazał, że są ich godni następcy. A co warto wiedzieć o tym wydarzeniu?

Country Cup 2024 w toku!

W ubiegłym roku reprezentacja Polski zajęła wysokie, piąte miejsce. Jak deklaruje, w tym roku chce poprawić wynik z jeszcze lepszymi rezultatami – a w 2023 do chłodzenia wykorzystano minimalne ilości ciekłego azotu. Polski zespół na Country Cup organizuje się pod przewodnictwem phobosq we współpracy z krajową czołówką OC w sezonie 2024 – są to tomekmak, Adam33k i qjak. Każdy chętny może do nich dołaczyć – jedynym wymogiem jest posiadanie konta na hwbot.org i ustawienie w swoim profilu Polski jako swojego kraju.

Zawody rozpoczynają się 1 listopada i potrwają do 20 grudnia. Ich szczegółowy opis wraz z listą konkurencji jest dostępny na stronie hwbot pod tym adresem. Można także skontaktować się z polskim zespołem na Discordzie – jego serwer znajduje się tutaj. Jak czytamy: “jest kilka konfiguracji, które jeszcze chcielibyśmy obstawić, a z różnych względów nam się nie udało (np. 10-core X299)”. Dlatego każdy posiadacz sprzętu PC może pomóc.

Czytaj też: Overclocking nie jest potrzebny. Intel Core i9-13900KS przebił magiczną barierę