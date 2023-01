Overclocking nie jest potrzebny. Intel Core i9-13900KS przebił magiczną barierę

Core i9-13900KS już do kupienia. Zawalczy ze specjalnymi układami AMD

Intel wreszcie wprowadził na rynek Core i9-13900KS, czyli specjalną wersję dotychczasowego flagowca (Core i9-13900K). Wyjątkowość tego procesora sprowadza się do jego matryc krzemowych, które są najlepsze z najlepszych, które udało się wyprodukować. Ten temat Intel poruszył zresztą w materiale sprzed kilku dni, tłumacząc proces powstawania swoich procesorów oraz opierania różnych segmentów (od Core i5 do Core i9) na tych samych matrycach.

Core i9-13900KS różni się od Core i9-13900K wyłącznie taktowaniem oraz poborem energii. To nadal 24-rdzeniowy (8+16) i 32-wątkowy procesor z zachowaniem 36 MB pamięci Smart Cache oraz 20 linii PCIe (16×5.0 i 4×4.0), który zachowuje kompatybilność z najnowszymi płytami Z790 oraz dodatkowo Z690, czyli tymi topowymi podstawkami poprzedniej generacji.

Selekcja matryc wraz z podbiciem poziomu PBP (Processor Base Power) ze 125 do 150 watów pozwoliły Intelowi zwiększyć taktowanie bazowe procesora z 3 do 3,2 GHz, ale przede wszystkim taktowanie maksymalne z 5,8 do 6 GHz. Tak oto Core i9-13900KS stał się pierwszym w historii procesorem, który osiąga poziom takiego taktowania od razu po wyciągnięciu z pudełka, dzięki Intel Thermal Velocity Boost, a więc bez żadnej formy overclockingu. Firma uznała, że takie różnice uzasadniają podbicie ceny z 589 dolarów (cena detaliczna Core i9-13900K) do 699 dolarów, które przyjdzie nam zapłacić za Core i9-13900KS. W Polsce te ceny wynoszą odpowiednio 3149 i 3699 zł.

Intel nie bez powodu grzeje medialnie temat procesora Core i9-13900KS, bo tak się składa, że zadebiutował akurat przed premierą procesorów AMD Ryzen 7000 X3D, które mogą bardzo namieszać na rynku. Tyczy się to zwłaszcza flagowego Ryzena 9 7950X3D, który ma być idealnym procesorem zarówno dla graczy, jak i twórców, dzięki nie tyle wyżyłowanemu taktowaniu, a dodatkowemu pokładowi pamięci podręcznej. Ciekawie będzie zobaczyć testy obu tych układów nie tylko w kwestii wydajności obliczeniowej, ale też energetycznej, gdzie AMD zdecydowanie wygrywa.