Nagrali drona w akcji. Obejrzyj, jak Phoenix Ghost wywołuje istny artyleryjski pogrom

Poznaj drony, które zamieniają okopy w śmiercionośne pułapki

Rodzina dronów kamikaze Phoenix Ghost, opracowana przez AEVEX Aerospace w tajemnicy, zyskała miano przełomowej w nowoczesnych działaniach wojennych. Firma przedstawiła do tej pory trzy główne modele dronów w tej rodzinie, które są dostosowane do różnych scenariuszy taktycznych. Mowa o:

Lekkim dronie ważącym około 25 kg i zasięgu operacyjnym 100-150 km Dagger, którego kompaktowe rozmiary pozwalają żołnierzom wykorzystywać go na froncie do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń taktycznych Prostym dronie Disruptor o ładowności do 23 kg i wytrzymałości od pięciu do sześciu godzin Cięższym modelu Dominator, który jest w stanie latać przez ponad pięć godzin nad celem i finalnie uderzyć w niego swoim nawet 45-kg ładunkiem

Przełomowość tych dronów sprowadza się do faktu, że te latające bezzałogowce wyróżniają się unikalnym trybem ataku z góry, przypominającym wybuchające w powietrzu pociski artyleryjskie. Z pozoru może wydawać się to gorszą taktyką od bezpośredniego trafienia, ale w praktyce tego typu przedwczesna eksplozja pozwala na rażenie celów od góry poprzez rozsiewanie śmiercionośnych odłamków na szerokim obszarze. Dlatego też taka taktyka Phoenix Ghost czyni te drony wyjątkowo skutecznymi przeciwko żołnierzom w okopach, pojazdom o lekkim opancerzeniu i innym nieopancerzonym celom.

Te drony już udowodniły swoją skuteczność na Ukrainie, bo są wykorzystywane na toczącej się wojnie w różnorodnych misjach. Same ataki z góry z wybuchami powietrznymi zapewniają znaczną przewagę nad tradycyjnymi systemami detonującymi w punkcie, bo dzięki eksplozjom nad celem takie drony mogą przełamać osłony i dostarczyć maksymalne zniszczenia na większym obszarze. Ta zdolność jest szczególnie przydatna przeciwko żołnierzom w okopach, systemom obrony powietrznej i pojazdom o lekkim opancerzeniu, a sprowadza się do specjalnie zaprojektowanych tulei głowic, które zapewniają efektywne rozproszenie odłamków, zwiększając tym samym ogólną skuteczność i śmiertelność.

Jednak nie sam niszczycielski efekt określa potencjał bojowy drona, dlatego też firma zadbała o to, aby Phoenix Ghost działały autonomicznie, wykorzystując zaawansowane technologie detekcji i podejmowania decyzji. Pozwala to na identyfikację i atakowanie celów bez ciągłej ingerencji człowieka, dzięki sztucznej inteligencji. Chociaż obecnie te bezzałogowce koncentrują się na atakach na nieopancerzone cele, to ich tryb ataku z góry może być łatwo dostosowany do przenoszenia głowic przeciwpancernych, a to jeszcze bardziej poszerzy ich zakres operacyjny, jako że pancerne pojazdy odznaczają się niższym poziomem ochrony właśnie na szczycie kabiny lub wieży.

W miarę jak amerykański gigant AEVEX kontynuuje udoskonalanie i promowanie serii Phoenix Ghost, drony te prawdopodobnie odegrają kluczową rolę w konfliktach na całym świecie, wykraczając poza obecne użycie na Ukrainie. Dzięki połączeniu autonomii, precyzji i elastyczności wyznaczają nowe standardy dla amunicji krążącej.