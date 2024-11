Home Nauka Diesel idzie w odstawkę. Zamiast oleju napędowego naukowcy proponują coś znacznie lepszego

Spalanie paliw kopalnych prowadzi do powstawania szkodliwych dla środowiska emisji gazów cieplarnianych, a tak się składa, że olej napędowy również jest zaliczany do tego grona. Inżynierowie jednak nie próżnują i szukają bardziej ekologicznych alternatyw. Jedną z nich ma być coś, co określa się mianem elektro-biodiesla.