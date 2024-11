Skandynawska odpowiedź na kryzys energetyczny zachwyca ekspertów. Może zasilić małe miasto

To z kolei mogłoby spełnić zapotrzebowanie energetyczne nawet tysiąca gospodarstw domowych. A wszystko przy współczynniku wykorzystania mocy na poziomie 40 procent. Technologia opracowana przez firmę NoviOcean, nazwana HEC (Hybrid Energy Converter), łączy w sobie możliwość wykorzystania trzech różnych źródeł energii.

Takie podejście do tematu może okazać się przełomowe. Dlaczego? Bo największą bolączkę odnawialnych źródeł energii stanowi ich nieregularna dostępność. Nocą bądź przy wysokim zachmurzeniu na nic zdają się panele słoneczne. Przy bezwietrznej pogodzie na przydatności tracą turbiny wiatrowe, podobnie zresztą jak elektrownie wodne przy zbyt słabym przepływie wody.

Ale łącząc każdą z tych trzech technologii uzyskamy bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedna będzie dostępna przez całą dobę. Takie podejście na zasadzie “3 w 1” przyświecało szwedzkim inżynierom i wydaje się, że ma ono bardzo dużo sensu. Sami zainteresowani dodają, iż modułowa konstrukcja i sprawdzone komponenty zapewniają sprawną produkcję, instalację i konserwację. Wszystko to przy ograniczonym wpływie na środowisko i relatywnie wysokim stosunku mocy do masy.

Założyciel NoviOcean, Jan Skjoldhammer, podkreśla, że każda jednostka HEC może dostarczać energii do ponad 1000 gospodarstw domowych dziennie. Wyzwaniem dla twórców tej koncepcji będzie rozpoczęcie jej produkcji na masową skalę. Z tego względu przedstawiciele firmy skupiają się na zbieraniu funduszy na ten cel.

Hybrydowa tratwa od NoviOcean, znana jako HEC, łączy możliwość wytwarzania energii z fal, wiatru oraz słońca

Taka wzajemnie uzupełniająca się tratwa mogłaby zostać umieszczona na przykład na morzu. W takim środowisku panują odpowiednie warunki do wytwarzania energii z fal, wiatru oraz słońca. Długa na 38 metrów konstrukcja zawiera sześć pionowych turbin wiatrowych, które generują 300 kW energii. Do tego dochodzą panele słoneczne o mocy 50-80 kW oraz turbiny wodne, co w ostatecznym rozrachunku daje wynik rzędu 1 MW.

O wydajności opisywanej technologii najlepiej świadczy fakt, że na kilometrze kwadratowym można umieścić 15 takich hybrydowych elektrowni. Dostarczą 15 MW mocy, podczas gdy w przypadku morskich turbin wiatrowych byłoby to około 10 MW. Łącząc oba rozwiązania uzyskamy więc 25 MW mocy przy wykorzystaniu tego samego obszaru i wspólnej infrastruktury.