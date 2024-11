Gemini zyskuje nowe funkcje. Już nie będziesz tak tęsknić za Asystentem Google

Gemini w końcu nauczył się sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi

W ostatnim czasie Google dość mocno ulepszył swojego chatbota Gemini, dodając do niego m.in. najnowszy model graficzny Imagen 3, pozwalające na generowanie obrazów, to wciąż nie oferuje on jeszcze pełnej funkcjonalności swojego poprzednika. Asystent Google, może i nie był tak „inteligentny”, ale za to dawał ogrom możliwości. Gigant z Mountain View na szczęście stale pracuje nad uzupełnieniem tych braków, czego dowodem jest najnowsze ulepszenie. Jak poinformowała firma, Gemini zyskał właśnie rozszerzenie Google Home, pozwalające na kontrolowanie inteligentnych urządzeń domowych podczas czatowania z asystentem.

Czytaj też: Microsoft pójdzie w ślady Apple i nazwa “Copilot” przestanie być używana?

Integracja z Google Home w Gemini jest bardzo istotna, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas. Poproszenie Gemini o sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi czy dostosowanie ich ustawień będzie przebiegać sprawniej. Ponadto będziemy mogli posługiwać się językiem naturalnym podczas wydawania poszczególnych poleceń. Wystarczy poprosić Gemini o przygotowanie romantycznego nastroju, a on przyciemni światła w odpowiednim pomieszczeniu – idealnie na wieczorną kolację przy świecach.

Czytaj też: Wiadomości Google z rewolucją w wysyłaniu zdjęć

Wcześniej, kiedy prosiliśmy Gemini o sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład inteligentnego domu, ten odsyłał nas do Asystenta Google lub kierował polecenia do Google Home za pośrednictwem Asystenta. Utrudniało to cały proces, a w dodatku nie pozwalało na posługiwanie się językiem naturalnym. Po aktualizacji Gemini zyskał moc, by kontrolować urządzenia domowe zgodne z Google Home bez zbędnych komplikacji całej tej czynności. Funkcja działa tylko w trybie głosowym, ale co istotne, jest obsługiwana w języku polskim, choć komunikaty wyświetlane są wyłącznie w języku angielskim.

Czytaj też: iOS 18.2 wprowadzi funkcję, którą smartfony z Androidem mają od lat

Jak poinformował Google w oficjalnym wpisie, asystent Gemini może sterować kilkoma urządzeniami zgodnymi z Google Home, takimi jak klimatyzacja, inteligentne oświetlenie, inteligentne głośniki, telewizory, osłony okienne, pralki, ekspresy do kawy czy odkurzacze. Niestety integracja nie jest jeszcze pełna i na liście zabrakło m.in. urządzeń zabezpieczających. Sterowanie kamerami, drzwiami, bramami czy inteligentnymi zamkami wciąż jest poza zasięgiem chatbota. W przypadku nieobsługiwanych działań Gemini przełączy nad do aplikacji Google Home, w której będziemy mogli sterować wspomnianymi urządzeniami.

Warto jedynie pamiętać, że obecnie nowa funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników Androida za pośrednictwem programu Public Preview Google Home.