Microsoft pójdzie w ślady Apple i nazwa “Copilot” przestanie być używana?

Skąd w ogóle takie informacje? Jest to plotka powstała na bazie tego, co jeden z użytkowników odnalazł w kodzie najnowszej kompilacji Windows 11, dostępnej dla uczestników programu Windows Insider. Z odkrycia wynika, że producent może pójść w ślady Apple, które swoją sztuczną inteligencję w urządzeniach nazwało po prostu Apple Intelligence.

Żegnamy Copilota, witamy Windows Intelligence

Microsoft może zmienić nazwę swojej oferty sztucznej inteligencji z Copilot na “Windows Intelligence”. Tak twierdzi Paul David Hewson (nick “teroalhonen” na platformie X ), który ujawnił wspomniany kod z najnowszej kompilacji Windows 11. Nie jest to zresztą wykluczone, ponieważ – gdy przemyśleć sprawę – ma to sens. Dzięki temu rozwiązaniu można w prosty sposób zjednoczyć różne narzędzia sztucznej inteligencji w ekosystemie Windows, w tym Copilota, pod jedną nazwą.

Ale jeśli tak się stanie, ta zmiana marki może zniszczyć wszelkie próby Microsoftu dotyczące spójnej tożsamości marki. Zresztą producent już sporo namieszał. Jak zapewne każdy pamięta, obecny Copilot wcześniej nazywał się „Bing Chat” lub „Bing AI Chat”. Pojawiały się również plotki o zmianie nazwy z Copilot na „Microsoft 365 Copilot”.

Microsoft obecnie przygotowuje się do nadchodzącego wydarzenia Ignite. Zacznie się ono 18 listopada i potrwa do 22. Podczas niego zapewne dowiemy się o wszystkich nowościach związanych nie tylko z samym systemem Windows, ale także zastosowaniami SI. Jeśli więc ta zmiana marki okaże się prawdziwa, powinno to zostać ogłoszone podczas Ignite.