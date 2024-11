Google i Samsung nawiązują współpracę. Cel? Łatwa wymiana Twoich danych

Dawno minęły już czasy, gdy do wymiany danych potrzebna była poczta e-mail lub pendrive. Pliki można przerzucać bezprzewodowo, a użytkownicy sprzętów marki Samsung mogą korzystać z Samsung Quick Share. Aczkolwiek wkrótce może się to zmienić. Wszystko ma zostać ujednolicone.

Google Nearby Share czyli standard wymiany danych

Dwie metody udostępniania danych – Google Nearby Share i Samsung Quick Share – to pod względem technologii takie same rozwiązania. Dlatego ich producenci doszli do porozumienia w sprawie ustanowienia jednego standardu dla wszystkich, co umożliwi bezproblemową wymianę danych pomiędzy różnymi urządzeniami. Pozwoli to na pomijanie metod pośrednich – po prostu w aplikacji zobaczysz dostępne urządzenia, a następnie do wybranego będzie można przesłać wybrany plik lub pliki.

Udostępnienie Google działa obecnie na większości urządzeń z łącznością bezprzewodową, nie wyłączając maszyn Copilot+. Dzięki wprowadzeniu jednego standardu dla wszystkich będą wspierać go także nowe urządzenia. A warto podkreślić, że obejmuje on trzy systemy – Windows, ChromeOS i Androida. Umożliwia to posiadaczom różnych sprzętów wymianę danych pomiędzy sobą.

Parę dni temu Google zmieniło nazwę funkcji z Nearby Share na Quick Share. Zapowiedziało również, że będzie ona reklamowana w systemie Android, a zwłaszcza na urządzeniach z rodziny Pixel. Dzięki temu wszyscy poznają jej możliwości. Informacje na ten temat pojawią się zarówno podczas konfiguracji nowego smartfona, jak również pierwszego uruchomienia dedykowanej aplikacji.

Jeśli masz urządzenia z obsługą bezprzewodowej wymiany danych, możesz przetestować jej możliwości już dzisiaj. To bardzo praktyczna i wygodna rzecz, a jej upowszechnienie może cieszyć.