Nowości w Mapach Google – sztuczna inteligencja i większe urozmaicenie

Co nowego w Mapach Google?

Gemini, chatbot AI od Google, pojawia się w coraz większej liczbie usług firmy i Mapy Google nie będą tutaj żadnym wyjątkiem. Jak ogłosił gigant, będziemy mogli korzystać w funkcji chatbota, aby komunikować się z Mapami. Oznacza to po prostu, że użytkownicy będą mogli „rozmawiać z Mapami Google, aby poprosić o wskazówki dotyczące rzeczy do zrobienia w określonych miejscach w okolicy lub mieście i otrzymywać listy restauracji, barów i innych pobliskich atrakcji, które zawierają recenzje zbierane przez lata”.

Czytaj też: Już za kilka dni wypróbujesz One UI 7. Oto lista nowości

Mapy odpowiedzą na otwarte zapytania wyszukiwania, takie jak „rzeczy do zrobienia ze znajomymi wieczorem w Bostonie” lub „fajne zajęcia jesienne w Seattle” – podaje Reuters. Wcześniej takie odpowiedzi były bardziej ogólnymi wynikami wyszukiwania, natomiast zaktualizowana wersja będzie wyświetlać bardziej dostosowane opcje, takie jak lista barów lub miejsc z muzyką na żywo. Gemini dostarczy też informacji o opcjach parkowania w pobliżu wyznaczonego miejsca docelowego, wraz ze wskazówkami dla pieszych, gdy trzeba będzie jeszcze kawałek dojść, by dotrzeć do celu. Dodatkowe znaki drogowe i przejścia dla pieszych zostaną również wyraźnie oznaczone na mapach, aby ułatwić nawigację w nieznanych obszarach.

Czytaj też: Koniec taryfy ulgowej. YouTube Music Premium drożeje

Na tym nie koniec nowości, bo oprócz sztucznej inteligencji Mapy Google zyskają też fajne urozmaicenie w postaci spersonalizowanych ikon pojazdów. Obecnie mamy do wyboru tylko kilka podstawowych ikonek — czerwony sedan, żółty SUV i zielony pickup. Funkcja ta została wprowadzona w 2020 roku i dopiero teraz doczekała się aktualizacji, choć na razie ta zmiana jest dopiero w fazie testów. Jeśli te pójdą zgodnie z planem, w przyszłości Mapy dadzą nam większy wybór odnośnie do tego, czym będziemy poruszać się po wirtualnej mapie.

Czytaj też: Gemini zyskuje nowe funkcje. Już nie będziesz tak tęsknić za Asystentem Google

Użytkownicy będą mogli wybrać spośród pięciu nowych modeli pojazdów, takich jak hatchback, Jeep, sedan, SUV i projekt inspirowany Teslą. Ponadto będzie osiem nowych opcji kolorystycznych do wyboru, rozszerzając możliwości personalizacji. Klasyczna niebieska strzałka i stare ikony pojazdów prawdopodobnie zostaną zachowane, ale nowe opcje dostosowywania kolorów nie będą dostępne dla starszych modeli, dopiero po wybraniu nowego pojazdu pojawi się taka możliwość. Nie jest to może nic rewolucyjnego, jednak użytkownicy na pewno będą z tego chętnie korzystać.