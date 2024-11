Koniec taryfy ulgowej. YouTube Music Premium drożeje

YouTube Music Premium nie chce już doceniać lojalnych użytkowników

Wcześni użytkownicy (early adopters) to ci subskrybenci, którzy są z daną usługą od początku lub od bardzo wczesnego etapu jej istnienia. W zamian za okazane zaufanie i lojalność mają oni konkurencyjne warunki, korzystając z wyjątkowych zniżek czy benefitów. Nie inaczej było w przypadku YouTube Music Premium i osób, które jeszcze w 2014 roku wykupiły subskrypcję „Music Key” na YouTubie. Dla nich serwis miał przewidziany specjalny rabat, jednak najwyraźniej taryfa ulgowa właśnie się skończyła.

Użytkownicy zaczęli zgłaszać, że otrzymują powiadomienia od YouTube Music, w których pojawiają się ostrzeżenia o nadchodzącej podwyżce w Europie. Dotychczas płacili oni 7,99 dolarów miesięcznie, a wkrótce będą musieli płacić 10,99 euro za miesiąc. To spory wzrost i na pewno nie spodoba się on subskrybentom. Choć tak naprawdę chodzi tu o coś innego – do tej pory YouTube nagradzał ich lojalność, ale jak widać, tam, gdzie w grę wchodzi chęć większego zarobku, takie rzeczy przestają mieć znaczenie.

YouTube Music Premium okazał łaskę i nie wprowadzi nowego cennika od razu, bo zmiana wejdzie w życie dopiero za co najmniej trzy miesiące – ten okres karencji jest wynikiem chęci docenienia wieloletnich użytkowników. Co istotne, główny rynek, czyli Stany Zjednoczone, nie został objęty nowym cennikiem. Zamiast tego głębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć mieszkańcy kilku innych państw.

Aktualizujemy cenę YouTube Premium i YouTube Music Premium dla nowych i obecnych subskrybentów w Bułgarii, Kostaryce, Republice Dominikany, Ekwadorze, Estonii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Gwatemali, Hondurasie, Kuwejcie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Portoryko, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Urugwaju i Turcji. Członkowie, którzy pierwotnie zarejestrowali się za pośrednictwem Google Play Music i otrzymali cenę dla wczesnych użytkowników, otrzymają trzy dodatkowe miesiące w obecnej cenie – poinformował serwis Android Authority rzecznik Google.

Co z Polską? Na razie nie musimy obawiać się podwyżek, jednak nie ma się co łudzić – to tylko kwestia czasu, aż dotrą i do nas.