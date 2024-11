Google szykuje konkurenta dla MacBooków i Surface. Zapowiada się ciekawie

Najpierw odpowiedź na drugie pytanie. Ludzie z Android Headlines dotarli w jakiś sposób do wewnętrznego maila w firmie. Z treści wynika, że projekt dostał zielone światło, co oznacza, że ​​wyszedł poza fazę koncepcyjną, a Google ma teraz dedykowany, pracujący nad nim zespół. Firma chce trafić do segmentu premium, a więc nie będzie oszczędzać na podzespołach ani wyświetlaczu.

Google Snowy – to może być mocne

Niedawno pojawiły się doniesienia, że ​​Google pracuje nad Pixel Tablet 2 , który może być zasilany przez ulepszony chipset Tensor i wyposażony w oficjalną okładkę klawiatury. Plotki głoszą, że tablet ma mieć ulepszone aparaty i nieco cieńsze ramki w porównaniu do oryginalnego tabletu Pixel. Wygląda na to, że to nie jest jedyne urządzenie, nad którym pracuje Google.

Według najnowszych doniesień Google pracuje również nad wysokiej klasy laptopem Pixel – nazwa kodowa “Snowy”. Android Authority sugeruje, że laptop prawdopodobnie będzie zasilany przez Androida, a nie przez ChromeOS. Ponieważ firma celuje w rynek laptopów premium, Google może położyć duży nacisk na konstrukcję. Spodziewać się można wydajnego procesora oraz dedykowanej karty graficznej, ale póki co możemy tylko spekulować na temat specyfikacji.

Pierwszy Chromebook Pixel kosztował 1300 USD. Było to w 2013 roku. Korzystał z procesora Intel Core i5-3427U, miał 4 GB pamięci RAM i 32 GB lub 64 GB dyskiem SSD w środku, a także wyświetlacz z obrazem w proporcjach 4:3. Od tego czasu Google wydało drugiego Chromebooka Pixel w 2015 roku, a także kilka innych opcji niższej klasy, takich jak PixelBook w 2017 roku i PixelBook Go w 2019 roku. Od tego czasu cisza, więc czas na nowy.

To bardzo wczesne informacje, więc nie da się jeszcze podać żadnych konkretów. Jeśli jednak Google na poważnie myśli o takim urządzeniu, jego pojawienie się na rynku może wywołać sporo zamieszania.