Google sypie nowościami. Ta funkcja Map pomoże znaleźć ciekawe atrakcje na trasie

Planowanie ciekawej podróży w Mapach Google właśnie stało się prostsze

Mapy Google stale się rozwijają o nowe funkcjonalności. Niedawno gigant zapowiedział większą integrację z Gemini, który pozwoli na korzystanie z funkcji chatbota bezpośrednio w aplikacji. Użytkownicy będą mogli „rozmawiać z Mapami Google, aby poprosić o wskazówki dotyczące rzeczy do zrobienia w określonych miejscach w okolicy lub mieście i otrzymywać listy restauracji, barów i innych pobliskich atrakcji, które zawierają recenzje zbierane przez lata”. Wczoraj z kolei informowaliśmy was o ulepszeniu w robieniu zakupów, dającej wgląd nie tylko w to, gdzie znaleźć dany produkt, ale też w jego cenę i stan magazynowy w konkretnym sklepie.

Czytaj też: Nowa era zakupów z Mapami Google już nadchodzi

Dodatkowo Google testuje większą personalizację – drobną zmianę, która uprzyjemni nam korzystanie z nawigacji. Pojawią się bowiem nowe ikony pojazdów z możliwością dostosowania ich koloru. Będziemy mogli wybrać spośród pięciu nowych modeli pojazdów, takich jak hatchback, Jeep, sedan, SUV i projekt inspirowany Teslą, a każdy z nich dostanie osiem opcji kolorystycznych.

Czytaj też: Nowości w Mapach Google – sztuczna inteligencja i większe urozmaicenie

Tym razem Mapy Google zyskują łatwiejszy sposób na odkrywanie ciekawych miejsc w trasie. Funkcja „Odkrywaj wzdłuż swojej trasy” będzie pokazywać spersonalizowane sugestie atrakcji i ważnych lokacji na trasie naszej podróży. Wcześniej podobne miejsca trzeba było wyszukiwać samodzielnie, dodając je ręcznie do planu przejazdu, natomiast teraz to aplikacja zrobi to za nas. Podsuwając sugestie, gdzie zjeść czy jaką lokalną atrakcję można zobaczyć podczas krótkiego przystanku.

By skorzystać z tej opcji, należy wejść do aplikacji i wybrać cel podróży. Następnie po wciśnięciu przycisku „Trasa”, klikamy opcję „Dodaj przystanki”, a Mapy wyświetlą znaczniki z ciekawymi miejscami na trasie przejazdu. Będą to różne atrakcje, takie jak zabytki czy restauracje z najwyższą oceną, ale też stacje paliw, sklepy lub bardziej przyziemne toalety. Będziemy mogli uzyskać o nich więcej informacji, a przede wszystkim dodać je do swojego planu podróży. By przejrzeć atrakcje podzielone na kategorie, można też przewinąć ekran w dół, a tam Mapy pokażą nam wszystkie dostępne opcje.

Czytaj też: Spotify Hi-Fi – mityczny plan przyniesie sporo zmian. O ile się pojawi

Funkcja ta z pewnością ułatwi planowanie podróży, zwłaszcza tych dłuższych, bo będziemy mogli zrobić to wcześniej, dodając wszystkie przystanki i przeglądając atrakcje czekające nas na trasie bez zbędnego ręcznego wyszukiwania. Ulepszenie jest już udostępniane w Mapach Google na Androidzie i iOS, ale jak zwykle aktualizacja trafia do użytkowników partiami, więc trzeba się uzbroić w jeszcze trochę cierpliwości.