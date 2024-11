Home Tech Świąteczne zakupy staną się łatwiejsze z Mapami Google

Powoli wchodzimy w okres świąteczny, a to oznacza intensywne zakupy. By to ułatwić, Google przygotował kolejną nowość i co ciekawe, nie w Wyszukiwarce a w Mapach. Aplikacja do nawigacji zaprowadzi nas prosto do sklepu, w którym znajdziemy konkretną rzecz, dodatkowo podając inne przydatne informacje.