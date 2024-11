Spotify Hi-Fi – mityczny plan przyniesie sporo zmian. O ile się pojawi

CEO serwisu potwierdza istnienie Spotify Hi-Fi. Tylko co z tego?

Pytanie oto, kiedy pojawi się Spotify Hi-Fi, staje się powoli nudne, bo jeśli nie śledzicie tego tematu aż tak wnikliwie, to przypomnę tylko, iż wzmianki o tym pojawiają się regularnie od 2017 roku. Natomiast na początku 2021 roku serwis opublikował wideo Billie Eilish, które wyraźnie miało zapowiadać plan Hi-Fi i… no, jak dobrze wszyscy wiemy, od tamtej pory nie było żadnych konkretów. Sama platforma uparcie milczy i do tej pory nie dostaliśmy żadnych oficjalnych informacji związanych z nowym planem subskrypcyjnym. Użytkownicy są już zmęczeni czekaniem, ale plotki uparcie twierdzą, że muzyka w bezstratnej jakości zbliża się wielkimi krokami.

Jak donosi Yahoo Finance, CEO Spotify Daniel Ek został zapytany o plan Hi-Fi/Super Premium podczas rozmowy telefonicznej na temat wyników finansowych za trzeci kwartał roku. Dyrektor przerwał milczenie, potwierdzając, że nowy plan subskrypcyjny jest w drodze i zaoferuje „lepszą jakość dźwięku i wiele innych rzeczy”. Niestety tak naprawdę na tym się skończyło, bo zabrakło konkretów na temat tych nowych funkcji, a przede wszystkim o harmonogramie premiery.

Dlaczego trwa to aż tak długo? Nie mamy pojęcia. Jeszcze w 2022 roku Ek wyjaśniał mgliście, że opóźnienia wynikają z problemów z licencją na muzykę w bezstratnej jakości. Tylko że Apple, Amazon i nawet TIDAL nie mają jakoś takich problemów i od dawna mogą oferować jakość Hi-Fi na swoich platformach. Trudno więc powiedzieć, skąd te komplikacje. Fakt jednak pozostaje faktem – audiofile czekają i kończy im się cierpliwość, a brak jakichkolwiek konkretnych szczegółów nie pomaga.

O ile Spotify oficjalnie nie chce zdradzić żadnych tajemnic, te pojawiały się wielokrotnie za sprawą przecieków. Abonenci będą mieli do dyspozycji 24-bitowy bezstratny dźwięk, a wspomniane „inne rzeczy” mają podobno obejmować dostęp do audiobooków. Ponadto Spotify Hi-Fi zaoferuje bardziej zaawansowane narzędzia do tworzenia i zarządzania listami odtwarzania oraz całymi bibliotekami utworów. Takie przecieki pojawiały się na przestrzeni ostatnich lat. W nich również można było przeczytać o playlistach tworzonych przez sztuczną inteligencję, sortowanie biblioteki według nastroju, aktywności i gatunku, ale to z kolei już w serwisie jest.

Pozostaje nam więc czekać na dalsze informacje, a przede wszystkim na samą premierę. Takowa raczej nie odbędzie się w tym roku i zapewne też nie na początku kolejnego. Owszem, Spotify może nas jeszcze mocno zaskoczyć, ale lepiej będzie podchodzić do tego z rezerwą, bo z entuzjazmem przyjęliśmy ogłoszenie z 2021 roku i dobrze wiemy, jak to się skończyło.