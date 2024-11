Half-Life 2 tak świetne, jak nigdy dotąd. Wszystko dzięki NVIDIA RTX Remix

Half-Life 2 RTX to rozpoczęty jakiś czas temu projekt, który ma dodać kultowej grze wszystkiego, co oferują nowoczesne technologie – w tym ray tracing. Projekt ma błogosławieństwo samego Valve, a pracuje nad nim zespół doświadczonych modderów. Pierwsze efekty ich pracy wręcz zachwycają!

Wormslayer to nick osoby prowadzącej projekt Half-Life 2 RTX. Jak powiedział na filmie:

Half-Life 2 to moja ulubiona gra. Gram w nią od ponad 20 lat. Nie przypominała żadnej innej, w którą grałem wcześniej. Jest pełna niezapomnianych wrażeń: wysiadanie z pociągu po raz pierwszy, wchodzenie na peron i widzenie dr Breena na gigantycznym ekranie nad tobą. Rozgrywka i fabuła nadal są niesamowicie dobre, ale chcieliśmy po prostu odtworzyć to poczucie podziwu, które wszyscy mieliśmy 20 lat temu, grając w nią po raz pierwszy. RTX Remix jest rdzeniem naszego procesu remasteringu. Oryginalny silnik ma bardzo twarde ograniczenia. W Half-Life 2 RTX mamy w pełni ray tracingowe odbicia i załamania na wodzie i szkle oraz mgłę objętościową z chłodnym oświetleniem oraz cieniami. Mamy tam w rzeczywistości pełne szczegóły 3D, a wszystko to samo się cieniuje i odbija – wygląda to całkiem oszałamiająco.