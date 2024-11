Intel Arc B580 Battlemage pojawia się w Geekbench. Podobno…

Dzięki pojawieniu się rzekomej grafiki w Geekbench mamy więcej informacji na temat domniemanych specyfikacji nadchodzącego procesora graficznego Arc B580. Intel opiera go na autorskiej architekturze Xe2 “Battlemage”. Co ciekawe, w ubiegłym tygodniu na Amazonie ASRock wystawił oferty z tym właśnie układem, ale szybko zostały wycofane.

Co potrafi Battlemage?

Benchmark pokazuje, że ​​B580 będzie miał 12 GB pamięci VRAM oraz 20 rdzeni Xe, chociaż początkowa wydajność w OpenCL pozostawia wiele do życzenia. Należy pamiętać, że nie jest to oficjalny benchmark, a Geekbench OpenCL może być niezbyt miarodajnym sposobem pomiaru wydajności. W teście wykorzystano płytę główną Z890 AORUS MASTER z flagowym procesorem Intel Core Ultra 9 285K i 32 GB pamięci DDR5-6400. Należy zauważyć, że benchmark nie wspomina wprost, że jest to Arc B580.

Battlemage w tym teście porównawczym jest wymieniony ze 160 jednostkami obliczeniowymi, które tak naprawdę są po prostu silnikami wektorowymi Xe. Na podstawie podziału rdzeni architektury Xe2, dałoby to 20 rdzeni Xe (1 rdzeń Xe = 8 XVE) lub 2560 ALU (1 XVE = 16 ALU). Dla porównania, Arc A580 ostatniej generacji oferował 24 rdzenie Xe z 3072 ALU. Jeśli chodzi o pamięć, B580 pakuje 12 GB pamięci VRAM GDDR6 na 192-bitowej magistrali pamięci. Przynajmniej w tym teście porównawczym procesor graficzny działał z maksymalną prędkością taktowania 2,85 GHz — 42,5% szybciej niż A580.

Wydajność jest nieco rozczarowująca, ponieważ B580 uzyskał tylko 78 743 punktów, co oznacza, że ​​jest wolniejszy od A580. Jeśli zatem Intel planuje zwiększyć swój udział w rynku w tej generacji, powinien zrobić to niską ceną. Obecnie spodziewamy się, że Battlemage będzie kosztować 200-250 USD (czyli ok. 800-1000 zł),.

W każdym razie wyniki pokazują, że Intel przygotowuje się do ujawnienia Battlemage w grudniu, przed serią Nvidia Blackwell RTX 50 i AMD RDNA 4 RX 8000 GPU. Początkowa dostawa może być ograniczona do B580, ponieważ high-endowy Arc B770 oparty na BMG-31 ma pojawić się później.