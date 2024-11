Jakość powietrza w Twojej okolicy. Zobaczysz, jak niszczysz swoje zdrowie… oddychając

Zobacz, czym oddychasz – Polacy poznają prawdę o jakości powietrza, dzięki mobilnym instalacjom

Mobilne płuca to instalacje, które „oddychają” powietrzem w danej lokalizacji. Pokryte białym materiałem modele są wystawione na działanie zanieczyszczeń, które osiadają na ich powierzchni, przez co z biegiem czasu przybierają kolor od jasnoszarego do ciemnego, grafitowego, a w najgorszym przypadku czarnego, obrazując tym samym skalę problemu. Instalacje trafiają głównie do miejscowości, gdzie brakuje aktualnie stacji pomiarowych, przez co mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z rzeczywistego stanu powietrza. Celem tej akcji jest uświadamianie mieszkańców o jakości powietrza, którym oddychają, a tym samym zachęcanie ich do wymiany przestarzałych pieców węglowych, które stanowią jedno ze źródeł smogu w Polsce.

Czytaj też: Polska energetyka na ostrym zakręcie. Oto co może nas czekać w najbliższych latach

Nie musicie jednak latać po mieście i szukać specjalnej instalacji, aby sprawdzić, jak powietrze wpływa na “sztuczne płuca”. W tym roku kampania wprowadziła bowiem również do użytku wirtualne płuca, które znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej wirtualnepluca.pl. Dzięki nim podejrzycie nie tylko aktualną jakość powietrza w konkretnych miejscach w Polsce, ale też sprawdzicie, jak wasze płuca wyglądałyby po dwóch tygodniach obcowania z takim powietrzem. Gdyby tego było mało, na stronie znajdziecie też nową, darmową grę o edukacyjnym sznycie, w której będziecie mogli rzucić wyzwanie smogowi i wyeliminować źródła zanieczyszczeń powietrza.

Czytaj też: Ustawcie przypomnienia w kalendarzu. Wskazali konkretne lata, w których Polska zacznie się sypać

Jak podkreśla rzecznik PAS, Piotr Siergiej, kampania ma na celu nie tylko uświadomienie o problemie smogu, ale też zmobilizowanie lokalnych społeczności do wymiany przestarzałych pieców węglowych. Mimo że w ostatnich latach usunięto już około miliona takich pieców, to wciąż w Polsce działa dwa miliony kopciuchów, które znacząco pogarszają jakość powietrza, a to szczególnie w sezonie grzewczym. W tym roku kampania szczególnie podkreśla wpływ zanieczyszczeń na zdrowie dzieci. Eksperci, tacy jak dr Piotr Dąbrowiecki, wskazują, że to właśnie młodsi są najbardziej narażone na negatywne skutki smogu, co przekłada się na częstsze infekcje układu oddechowego, alergie czy astmę. To jednak nie najgorsze, bo długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może również negatywnie wpływać na rozwój centralnego układu nerwowego i zdolności poznawcze dziecka.

Czytaj też: Tradycyjne panele słoneczne mają poważną wadę. Belgowie właśnie ją naprawili

Kampania „Zobacz, czym oddychasz” została zrealizowana we współpracy z takimi partnerami jak Allegro Foundation, Fundacja Better Future oraz Grupa LUX MED. Patronat objęły Edukacyjna Sieć Antysmogowa NASK oraz Europejskie Centrum Czystego Powietrza. Dzięki wsparciu wielu instytucji, PAS kontynuuje swoją misję walki o czyste powietrze i zdrowszą przyszłość kolejnych pokoleń. Dziś wiemy już, że mobilne płuca odwiedzą m.in. Nową Rudę – jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, a także mniejsze miejscowości, takie jak Hajnówka, Zbuczyn czy Grójec. Co ciekawe, po raz pierwszy lokalne gminy same zgłaszały się z prośbą o udział w kampanii, a to akurat świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej.