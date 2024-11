Linux 6.12 oficjalnie. Lista ważnych zmian i nowości jest bardzo długa

Najważniejszą cechą Linuksa 6.12 jest wsparcie dla PREEMPT_RT. Ten zestaw poprawek radykalnie poprawia wydajność aplikacji czasu rzeczywistego, umożliwiając wywłaszczanie procesów jądra, co w praktyce umożliwia prawidłowe wykonywanie obliczeń w czasie rzeczywistym. Ale na tym nie koniec.

Co nowego przynosi Linux 6.12?

Prace nad wspomnianym PREEMPT_RT trwają od dawna. Ich początki sięgają roku 2005, a do tej pory rozwiązanie to jest częściowo implikowane do głównych dystrybucji. Problemem jest złożoność związana z jego podłączeniem. Ale od wydania Linux 6.12 funkcja ta jest dostępna dla 32-bitowych i 64-bitowych systemów Intel/AMD, 64-bitowych architektur ARM i RISC-V.

Debiutuje również ched_ext. Jest opisany jako “klasa harmonogramu, której zachowanie można zdefiniować za pomocą zestawu programów BPF – harmonogram BPF”. Podstawowym założeniem BPF jest umożliwienie załadowania programów do jądra z przestrzeni użytkownika w czasie wykonywania. Już zaczynają powstawać specjalistyczne harmonogramy wykorzystujące tę technologię. Jednym z godnych uwagi przykładów jest pomoc graczom w uzyskiwaniu wyższej liczby klatek na sekundę w grach uruchamianych w systemie Linux.

Czytaj też: Linux motorem napędowym nauki. CERN i Fermilab nie mogą się mylić

Inne nowości w jądrze Linux 6.12 to:

obsługa XFS dla rozmiarów bloków większych niż rozmiar strony

nsfs teraz zapewnia więcej informacji o przestrzeniach nazw montowania

EROFS umożliwia montowanie obrazów systemu plików przechowywanych w plikach

system plików XFS zyskuje parę nowych poleceń ioctl()

podsystem FUSE obsługuje teraz mocowania mapowane według identyfikatorów

NFS obsługuje teraz protokół „LOCALIO”

W międzyczasie Linus Torvalds sam opracowuje nową metodę maskowania adresów przestrzeni użytkownika, mającą na celu odzyskanie części wydajności utraconej wskutek łagodzenia skutków luki w zabezpieczeniach Spectre-v1.

Wsparcie dla kolejnych urządzeń

Każda nowa wersja jądra Linuxa wprowadza nowe sterowniki, ulepszone wsparcie i lepszą kompatybilność z wieloma dostępnymi urządzeniami, od kluczy Wi-Fi po całe laptopy. Linux 6.12 wprowadza między innymi obsługę następujących urządzeń:

przenośna konsola do gier GameForce Ace z procesorem ARM

ODROID-M15 i ODROID-M2 SBC

czujniki w urządzeniach do gier OneXPlayer

wsparcie głównej linii dla Raspberry Pi 5

Tablety graficzne firmy Wacom często dobrze działały pod Linuksem, ale od wersji jądra 6.12 działają jeszcze lepiej dzięki obsłudze przewijania w wysokiej rozdzielczości i lepszej interakcji(w tym obsłudze aktywacji dwóch jednocześnie).

Obsługiwane są także profile wentylatorów dla laptopów ASUS Vivobook, niestandardowe ustawienia ładowania baterii (szybkie, podtrzymujące itp.) w nowszych laptopach Dell, sterowanie wentylatorem w Lenovo ThinkPad Edge oraz obsługa odłączanej klawiatury Lenovo Thinkpad X12 Gen 2. Sterownik Intel GPU może raportować prędkość wentylatora w systemie Linux 6.12 – oczywiście jeśli wentylator jest obecny.

Ponadto szereg notebooków z procesorami Snapdragon otrzymuje wsparcie tego jądra w różnym stopniu, w tym Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 i Microsoft Surface Laptop 7. Inne zmiany warte odnotowania: jądra ARM64 mogą działać jako goście w chronionych systemach KVM, nowe funkcje w narzędziu przestrzeni perf_tool, wsparcie urządzeń TCP,

Urządzenie wspomagające pamięć TCP, ulepszenia FireWire oraz nowe moduły Rust