Home Tech Amerykański strażnik nieba przygotowuje się do walki. Ghostrider szykuje się na nową erę

Amerykański strażnik nieba przygotowuje się do walki. Ghostrider szykuje się na nową erę

Samoloty AC-130J Ghostrider zaliczają się do wyjątkowych maszyn powietrznych we flocie operacji specjalnych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, ale same w sobie są stare i muszą przejść ewolucje, aby być w stanie sprostać nowym zagrożeniom wojskowym.