Meta banuje 2 mln kont zajmujących się oszustwami finansowymi typu „zarzynanie świni”

Pig butchering, czyli zarzynanie świni

Big butchering to rodzaj oszustwa, które polega na tym, by nieświadomą zagrożenia ofiarę doprowadzić za pomocą manipulacji do fałszywej inwestycji finansowej, obiecując wysoki i szybki zysk. Potencjalne ofiary wyławia się w mediach społecznościowych, aplikacjach randkowych itp., zyskuje zaufanie, często przy pomocny udanych niewielkich inwestycji, które mają zachęcić do powierzenia dużych pieniędzy oszustowi. Jeśli ofiara to zrobi, naciągacze znikają z pieniędzmi.

Najwięcej ataków pochodzi z krajów południowoazjatyckich, takie jak Kambodża, Laos czy Myanmar, ale ofiary wyszukiwane są na całym świecie, choć i rodzimych oszustów tego typu nie brakuje. Jak podaje Meta, w 2023 roku kwota wyłudzeń mogła sięgnąć nawet 64 mld dolarów, a większość takich działań kontrolowana jest przez przestępcze syndykaty, wykorzystujące do tego pracę przymusową.

Czytaj też: Polskie hity nie będą działać lepiej na PS5 Pro. CD Projekt Red podjęło decyzję

Facebook jest jednym z serwisów, który jest wykorzystywany do ataków, a Meta od dwóch lat toczy walkę z przestępczym procederem. Firma nawiązała współpracę z Coinbase i Matrch Group, by zwiększyć skuteczność działania i stworzyć lepsze narzędzia do wykrywania oszustw, współpracuje także z organami ścigania.

Jak podaje Meta w najnowszym raporcie, oszuści próbowali wykorzystać technologie sztucznej inteligencji do lepszego tłumaczenia fałszywych wiadomości – zwróciło to uwagę specjalistów z Open AI, którzy poinformowali o tym Meta. Dzięki wspólnemu działaniu udało się zlikwidować duże centrum oszustw umiejscowione w Kambodży.

Skala zagrożenia jest ogromna – tylko w 2023 roku Meta zlikwidowała 2 mln kont zajmująych się procederem. Poza wykrywaniem i likwidowaniem ścieżek ataku firma próbuje ostrzegać potencjalne ofiary o zagrożeniu: przykładowo, w wiadomościach DM na Messengerze i Instagramie pojawi się komunikat ostrzegający o potencjalnie podejrzanych interakcjach lub kontaktach z osobami, których nie znasz – aby się zastanowić na chłodno i sprawdzić je przed zaakceptowaniem prośby. W komunikatorze WhatsApp, jeśli zostaniesz dodany do czatu grupowego przez kogoś, kogo nie znasz, zobaczysz teraz kartę kontekstową zawierającą więcej informacji o grupie. Dowiesz się, kto cię dodał, jak niedawno grupa została utworzona i kto jest jej założycielem.

To oczywiście nie gwarantuje, że oszustwa da się uniknąć – jeśli atakowany, uprze się, żeby ignorować ostrzeżenia, to żadne działania informacyjne nie pomogą.