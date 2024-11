Polskie hity nie będą działać lepiej na PS5 Pro. CD Projekt Red podjęło decyzję

CD Projekt Red skupia się na przyszłych projektach. Cyberpunk 2077 nie otrzyma update’u dla PS5 Pro

Polski deweloper w odpowiedzi na post użytkownika na X, proszącego o update z oznaczeniem PS5 Pro Enhanced dla Cyberpunka, poinformował, że na ten moment nie planuje patcha dla najnowszej konsoli Sony z dopiskiem „Pro” w nazwie. Skoro najnowsza gra polskiego studia nie dostanie zatem takiej łatki, to ze spokojem można założyć, że Wiedźmina 3 spotka podobny los i przygody Białego Wilka także nie będą wspierać możliwości ulepszonego PlayStation 5.

Czytaj też: Recenzja PlayStation 5 Pro. Ekskluzywny kaprys, który skradł moje serce

Źródło: X / Cyberpunk 2077

Czy jest to zaskakujące? W moim odczuciu absolutnie nie. CD Projekt od dawna mówił, że fabularne rozszerzenie Widmo wolności do Cyberpunka 2077 i ostatni patch wprowadzający między innymi długo zapowiadane metro, a wcześniej next-gen patch do Wiedźmina 3, to ostatnie działania związane z tymi grami. Teraz czas na nowe projekty, których lista jest tak samo długa, jak i ekscytująca, a na grzebanie w kilkuletnich już produkcjach zwyczajnie szkoda czasu. I w pełni rozumiem tę decyzję CDPR.

Czytaj też: Oficjalny mod Cyberpunk 2077 do Opera GX – i Ty zostań netrunnerem

Za dużo dobrego nadchodzi, żeby patrzeć wstecz

CD Projekt Red już dawno zapowiedział, że w planach ma aż trzy nowe gry z uniwersum Wiedźmina:

Canis Majoris — remake pierwszej części Wiedźmina;

Project Sirius — bliżej nieokreślona gra multiplayer w uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego;

Project Polaris — najważniejsza i największa z nadchodzących gier z tego uniwersum, która będzie „kolejnym dużym Wiedźminem”.

Czytaj też: Po dwóch latach wróciłem do Night City. Cyberpunk 2077 w końcu dorównał do poziomu oczekiwań

Źródło: CD Projekt Red

Do tego nadchodzi kontynuacja Cyberpunka 2077, a CD Projekt Red tworzy także całkowicie nowe IP, o którym szczegółów na razie za wiele nie ma — ale polskiemu deweloperowi na tym etapie spokojnie można zaufać. Zdaje się więc, że mając perspektywę takich projektów w (miejmy nadzieję) niedalekiej przyszłości, grzebanie w starych grach, żeby miały ray-tracing i nieco więcej klatek na sekundę na PS5 Pro, jest zwyczajnie stratą czasu.

Źródło: X / Cyberpunk 2077