Microsoft Edge Game Assist – zapowiada się mała rewolucja w gamingu

Game Assist to specjalna wersja Microsoft Edge, która jest zoptymalizowana pod kątem gier na PC i może pojawić się na górze gry w Game Bar. Co istotne – rozpoznaje grę i będzie sugerować wskazówki oraz przewodniki dotyczące tego, w co grasz. Udostępnia również te same dane przeglądarki, co Edge na komputerze, a więc informacje, na których Ci zależy, są zawsze dostępne podczas gry – w tym Twoje ulubione witryny, historia, pliki cookie, wypełnione formularze itp. Nie musisz ponownie logować się do witryn i łatwo jest uzyskać dostęp do tego, co Cię interesuje.

Microsoft Edge Game Assist – to może się przyjąć

Dzięki Game Assist możesz szybko uzyskać dostęp do swoich ulubionych usług, takich jak Discord, Twitch, Spotify lub dowolnej innej strony lub witryny na pasku bocznym. I tak jak inne widżety Game Bar, można przypiąć Game Assist nad swoją grą, aby móc odwołać się do przewodnika lub obejrzeć film podczas gry. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które nie tylko pomaga w praktyce podczas zabawy, ale pozwala również na oszczędność czasu.

Game Assist (w wersji zapoznawczej) jest dostępny od dziś w systemie Windows 11 z Microsoft Edge Beta 132. Jej konfiguracja jest prosta i jest łatwo dostępna z poziomu Game Bar (Win+G). Pierwsze gry, w których można wypróbować jej działanie, to:

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Fortnite

Hellblade II: Senua’s Saga

League of Legends

Minecraft

Overwatch 2

Roblox

Valorant

Początkowo Game Assist zostaje udostępnione jako opcjonalna, publiczna wersja zapoznawcza. Microsoft chce zebrać opnie na temat jej funkcjonowania zanim wprowadzi ją jako oficjalny, stały dodatek do Edge. Obecnie obsługuje ona Windows 11 24H2, 23H2, 22H2 i wszystkie kanały Windows Insider. W przyszłości zostanie dodana do niej obsługa trybu kompaktowego w Game Bar, urządzeniach przenośnych i wprowadzaniu danych za pomocą gamepada.