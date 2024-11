Microsoft szykuje przenośnego Xboxa? Niewykluczone, ale bez pośpiechu

Kto rządzi na rynku konsol przenośnych? Zapewne wiele osób wskaże Nintendo, potem Steam Decka, a następie urządzenia Asus ROG oraz Lenovo Legion Go. Być może za jakiś czas dołączy do nich kolejna propozycja, tym razem od Microsoftu. Xbox póki co sprzedaje się nieźle, ale sukcesy wymienionych marek pokazują, że gracze chcą mieć możliwość zabawy przenośnej. A twórcy Windowsa nie chcą pozostać w tyle.

Handheld od Microsoftu?

Phil Spencer we wspomnianym wywiadzie oznajmił, że Microsoft rozważa wprowadzenie przenośnej wersji Xboxa. Jak ujął: tego oczekują sami konsumenci. Tu trzeba zauważyć, że system Windows znajduje się we wielu konsolach przenośnych. Potencjalny handheld Microsoftu byłby kolejnym urządzeniem z “okienkami na pokładzie”, jednak powstaje pytanie, jaka byłaby jego specyfikacja techniczna?

Tu Spencer stawia na maksymalną konkurencyjność, co przełoży się na mocne podzespoły. Zapowiada, że potencjalna konsola miałaby takie, że bez trudu rywalizowałaby z najlepszymi na rynku. Nie nastąpi to jednak szybko – potrzeba będzie co najmniej kilku lat, aby projekt stał się ciałem. A do tego czasu może zmienić się tak mnóstwo rzeczy, że obecne rozwiązania będą przestarzałe.

Jak zdradził Spencer, obecnie Microsoft skupia się na usprawnieniach związanych z Xboxem oraz obsługą aplikacji Xbox na handheldy innych producentów. Tu zauważę, że ogólnie Xbox sprzedaje się on gorzej niż konkurencyjne PlayStation 5, dlatego też Microsoft powinien faktycznie pomyśleć nad nowymi kanałami rozwoju swojego działu gier. Póki co zajmuje się w tym celu pozyskiwaniem studiów oraz producentów – głośne było przejęcie w 2023 roku Activision Blizzard za kolosalną kwotę 69 mld dolarów, a wcześniej Minecrafta.

Jakie będą kolejne działania? Póki co żadne, ale być może za 2-3 lata zaczną pojawiać pierwsze informacje na temat konsoli przenośnej Xbox?