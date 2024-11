“Windows Intelligence” potwierdzone przez wyciek. Copilot idzie na emeryturę?

Według ostatnich przecieków, Windows Intelligence w systemie Windows 11 może być nowym terminem zbiorczym dla wszystkich funkcji SI. Przed ogłoszeniem Microsoft przygotowuje również dedykowaną stronę w Ustawieniach dla jej funkcji. Jednak prawdopodobnie Microsoft nie zamierza zamykać marki Copilot. Dlaczego?

Windows Intelligence a Copilot to dwie różne sprawy

Odpowiedź brzmi: Microsoft nie zamierza zamykać marki Copilot, gdyż jest to odrębny produkt i nie ma nic wspólnego z technologią Windows Intelligence. Ta z kolei dopiero nadchodzi, a po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o tym, gdy w zasadach grupy zauważono odniesienia do “Windows Intelligence”. Ponadto w Windows Update pojawił się dział “AI component update”, czyli miejsce, w którym będą aktualizowane ustawienia SI.

fot.: Windows Latest

Serwis Windows Latest był w stanie włączyć ukrytą stronę “Generative AI” w systemowych Ustawieniach. Pierwszy przełącznik kontroluje “dostęp do Windows Intelligence”. Pozwala użytkownikom decydować, czy aplikacje na ich urządzeniu mogą uzyskiwać dostęp do funkcji generatywnej AI”. Drugie ustawienie to “Zezwól aplikacjom na używanie generatywnej AI”. Służy do zarządzania uprawnieniami, umożliwiając kontrolowanie, które konkretne aplikacje mogą wykorzystywać możliwości SI.

Czytaj też: Koniec ery Copilota? Microsoft ma nowe plany dla swojej SI

Sekcja “Ostatnia aktywność” pokazuje historię żądań SI w ciągu ostatnich 7 dni, zapewniając przejrzystość tego, które aplikacje uzyskały dostęp do funkcji SI. Może to umożliwić przeglądanie poprzednich działań, takich jak próba dostępu aplikacji do NPU lub aplikacji, które mogą mieć dostęp do funkcji związanych ze sztuczną inteligencją.

Microsoft umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Windows Intelligence w całym systemie lub na wybranym koncie użytkownika (jeśli ma się wiele kont). Kiedy to wszystko pojawi się w systemie Windows 11? Data premiery jest niepewna, ale Microsoft może ogłosić “Windows Intelligence: lub w jakiś sposób ją zapowiedzieć do końca roku, a możemy dowiedzieć się o niej więcej na początku 2025 roku.