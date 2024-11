Miliardy złotych na stole. Poznaliśmy zasady dofinansowania na magazyny prądu w Polsce

Za ponad 5 mld złotych mamy zbudować 5-GWh magazyny prądu

Projekt rozporządzenia opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że inwestycje pod znakiem programu dofinansowania na magazyny energii mają kluczowe znaczenie dla stabilności sieci elektroenergetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wiemy, że ten nowy program finansowany jest częściowo z Funduszu Modernizacji Unii Europejskiej, a jego głównym celem jest budowa magazynów energii o łącznej mocy 2,5 GW i pojemności 5 GWh. W ogólnym rozrachunku takie instalacje mają nie tylko wspierać ogólną stabilność sieci elektroenergetycznej oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne całej Polsce.

Przykładowy system akumulatorów magazynujących energię – zdjęcie ilustracyjne z Zachodniej Wirginii (USA)

Ten nowy program ma być kluczowym krokiem w stronę zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, w polskim przemyśle energetycznym. Wszystko przez możliwość magazynowania nadwyżek prądu podczas szczególnie wietrznych lub słonecznych dni, kiedy to w sieci energetycznej może znaleźć się wręcz zbyt dużo energii elektrycznej, doprowadzając do awarii. To zresztą powodowało w ciągu lata konieczność odłączania instalacji solarnych od całej sieci, a tym samym generowało straty “darmowego” prądu. Nowe magazyny mają więc pozwolić na efektywniejsze zarządzanie energią, dostosowywanie podaży i popytu, obsługę dziennych skoków obciążenia oraz stabilizację częstotliwości sieci.

Dotychczasowe wsparcie inwestycyjne w magazyny energii obejmowało jedynie mniejsze, prosumenckie instalacje, które to były finansowane w ramach programów takich jak Mój Prąd czy Energia dla Wsi. Jednak obecny projekt rozporządzenia rozszerza tę pomoc na większe instalacje, w tym te przyłączone do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Wiemy, że dofinansowanie w ramach programu będzie można przeznaczyć na budowę dużych magazynów energii o minimalnej mocy 2 MW i pojemności 4 MWh, tworzenie infrastruktury towarzyszącej oraz integrację z systemami monitorowania, konfigurację systemów zarządzania oraz uzyskiwanie niezbędnych certyfikatów i homologacji zgodnych z normami UE.

Zdjęcie poglądowe

Program skierowany jest do przedsiębiorców spełniających określone kryteria (m.in. brak zaległości w zwrocie pomocy publicznej oraz posiadanie siedziby na terenie Polski), a forma wsparcia obejmuje dotacje (90% budżetu programu) i preferencyjne pożyczki. Intensywność wsparcia wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych, ale mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą zwiększyć to o kolejne 20 procent, podczas gdy te średnie o 10 procent. Wszyscy beneficjenci muszą z kolei zakończyć inwestycję w ciągu 36 miesięcy od momentu uzyskania środków, a w przeciwnym razie grożą im sankcje finansowe w postaci redukcji dofinansowania za każdy miesiąc opóźnienia.

Wprowadzenie dofinansowania do dużych magazynów prądu w Polsce to nie mała rzecz, a tak naprawdę istotny krok na drodze do unowocześnienia polskiej energetyki. Instalacje te pozwolą lepiej integrować odnawialne źródła energii z siecią, poprawiając ich elastyczność i niezawodność. Dzięki nim Polska będzie mogła zwiększyć produkcję zielonej energii, jednocześnie minimalizując ryzyko przeciążeń sieci czy niedoborów energii w okresach szczytowego zapotrzebowania.