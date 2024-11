mObywatel obrasta w kolejne funkcje, ale najbardziej oczekiwanej przez użytkowników szybko nie będzie

mObywatel oddał głos obywatelom i to oni mogą teraz zdecydować jakiego typu dokumenty i funkcje miałyby się znaleźć w aplikacji. Widać, że zainteresowanie nowym rozwiązaniem jest ogromne. Wystarczy spojrzeć na liczbę głosów oddanych do tej pory przez użytkowników. Prym na tej liście wiedzie propozycja dodania Legitymacji posiadacza broni – zagłosowało na nią już ponad 45 tys. obywateli i obecnie to najpopularniejsza pozycja na liście. Drugie miejsce z wynikiem ponad 28 tys. głosów zajmuje funkcja podpisywania dokumentów profilem zaufanym, a podium zamyka Legitymacja Zasłużonego Dawcy Krwi (ponad 26 tys. głosów).

Głosowanie w obecnej turze zakończy się dopiero za 44 dni, ale już teraz docierają do nas wieści, że z realizacją wspomnianego dokumentu uprawniającego do posiadania broni może być problem. Wszystko za sprawą odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą takiego dokumentu w aplikacji mObywatel, której udzielił pełniący obowiązki Sekretarza Stanu Dariusz Standerski z Ministerstwa Cyfryzacji:

W pierwszym kwartale 2024 r. zespół aplikacji mObywatel z Centralnego Ośrodka Informatyki ustalił, że rejestr, który zawiera informacje na temat posiadaczy broni znajduje się w kompetencjach Policji. Na spotkaniu 5 kwietnia br. z przedstawicielem Policji rozmawiano o możliwości wdrożenia dokumentu pozwolenia na broń w aplikacji mObywatel. Przedstawiciel Policji zwrócił wówczas uwagę, że nie ma podstaw prawnych do przekazania informacji z rejestru do aplikacji mObywatel oraz nie ma planów legislacyjnych w tym zakresie.

Czy to definitywny koniec marzeń o Legitymacji posiadacza broni w aplikacji mObywatel? Niekoniecznie, bo jak pisze dalej Dariusz Standerski, Ministerstwo Cyfryzacji pozostaje otwarte na dalsze prace w tym zakresie, ale już w koordynacji z właściwym resortem, czyli w tym wypadku Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Być może chodzi więc o szersze zmiany w obowiązujących przepisach, które mogłyby taką możliwość otworzyć. Pozostaje nam zatem cierpliwie czekać i obserwować temat, a póki co ze swojej strony mocno zachęcam do korzystania z aplikacji, głosowania i dodawania własnych propozycji zmian w mObywatelu.