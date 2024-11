Jakie nowe funkcje powinna mieć aplikacja mObywatel? Teraz każdy użytkownik ma na to realny wpływ

Okazuje się, że pakiet dokumentów i funkcji jakie oferuje aktualna wersja aplikacji mObywatel to nadal kropla w morzu potrzeb ze strony obywateli. Świadczy o tym żywe zainteresowanie wprowadzonym niedawno rozwiązaniem Zagłosuj na pomysł. Zasada działania jest banalnie prosta – każdy użytkownik może oddać swój głos na nowy dokument lub funkcję, jaką chciałby zobaczyć w aplikacji. Co więcej, można nie tylko oddać głos na już istniejącą propozycję, ale dorzucić własną w jednej z trzech kategorii: Nowy dokument (Elektroniczna wersja dokumentu z portfela), Nowa usługa (Umożliwia załatwienie sprawy przez Internet) oraz Inne (Nowe elementy i ustawienia w aplikacji).

Z poziomu ekranu głównego aplikacji mObywatel klikamy przycisk Więcej umieszczony w prawym dolnym rogu (trzy kropki w kółku), a następnie w sekcji Pozostałe szukamy funkcji Zagłosuj na Pomysł (ikona świecącej żarówki). Zostanie wyświetlona lista dotychczasowych propozycji nowych dokumentów i funkcji wraz z informacją o liście oddanych głosów. Na każdą z nich można oddać tylko jeden głos (czyli można poprzeć dowolną ilość propozycji na liście). Procedura oddawania głosu wymaga wejścia w daną propozycję i naciśnięcia przycisku Zagłosuj. Przy propozycji, na którą oddaliśmy głos pojawi się natychmiast ikona kciuka do góry.

Czytaj też: Nadchodzą duże zmiany w aplikacji mObywatel 3.0 – znamy datę

A gdybyśmy chcieli dodać własną propozycję, której nie ma jeszcze na liście? Wystarczy nacisnąć przycisk Zgłoś nowy pomysł. Autorzy aplikacji zachęcają jednak do wcześniejszego odwiedzenia strony internetowej, na której znajduje się aktualna lista zadań w opracowaniu. Oczywiście każde głosowanie ma swój termin ważności i jest on podany w liczbie dni, a po zakończeniu pomysły z największą liczbą głosów trafiają do Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki do analizy możliwości jego realizacji. Stąd już bardzo krótka droga do tego, żeby nowa funkcja lub dokument dołączył na stałe do aplikacji.

Na koniec małe przypomnienie: trzecią generację mObywatela zobaczymy co prawda dopiero w listopadzie 2026 roku (i to jeśli nie będzie opóźnień), ale przyniesie ona ogromne zmiany, związane z praktycznym wdrożeniem unijnego rozporządzenia eIDAS 2 (electronic IDentification, Authentication and trust Services). Oznacza to, że aplikacja zyska funkcje, z których można będzie korzystać na terenie całej Unii Europejskiej. Więcej o tym przeczytacie w powyższym tekście Andrzeja.