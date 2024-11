Pole magnetyczne źródłem nieograniczonej energii. Futurystyczna technologia już działa

Ta nowatorska koncepcja, która może potężnie namieszać w sektorze energetycznym, wykorzystuje moduły impulsowe, niewielkich rozmiarów komorę fuzyjną i jeszcze mniejsze pojemniki na paliwo. Silne impulsy prądu elektrycznego prowadzą do generowania potężnych pól magnetycznych. W ten sposób można sprężać i podgrzewać paliwo fuzyjne. W ostatecznym rozrachunku ma to zapewniać istnienie taniego, skalowalnego i łatwego we wdrażaniu systemu do prowadzenia fuzji. Takie zjawisko zachodzi również wewnątrz gwiazd, ze Słońcem na czele.

Czytaj też: Co się dzieje w czasie podziału atomu? Fizycy znają już odpowiedź

Wspomniane pojemniki są wypełnione paliwem deuterowo-trytowym. Istotną rolę odgrywa również autorski impulsator – wydajny i kompaktowy – jak podkreślają jego twórcy. Co ciekawe, początki tej technologii sięgają 2022 roku, kiedy została zaprezentowana po raz pierwszy. Stało się wtedy jasne, że może ona zapewniać wydajny i niedrogi sposób na rozpoczynanie fuzji.

Źródło energii w postaci fuzji termojądrowej występuje w naturze od dawna. Spotyka się je przede wszystkim wewnątrz gwiazd, włącznie ze Słońcem

Moduły impulsatora są odpowiedzialne za gromadzenie energii w kondensatorach. Kiedy pojawia się taka potrzeba, jest ona wystrzeliwana w formie szybkich impulsów docierających do komory fuzyjnej przed implozją. Co istotne, energia z wielu linii przesyłowych jest sprzężona z dwiema elektrodami. W takim wariancie dochodzi do zapoczątkowania fuzji. Dlaczego to ważne? Bo pozwala ograniczyć koszty i zmniejszyć złożoność. Zapewniając przy tym opcję masowej produkcji czy skalowalności. Odpowiednio niskie mają być również koszty konserwacji.

Czytaj też: Ważny krok Chińczyków w energetyce jądrowej. Wzbogacili izotop boru

Jeśli chodzi o dalsze plany, to osoby związane z Pacific Fusion są zdania, że dostarczanie ​​energii bezpośrednio do kapsuł paliwowych deuterowo-trytowych i to z możliwością magnetycznego ściskania paliwa, doprowadzi do zwiększenia zakresu warunków pozwalających na prowadzenie fuzji. Z kolei moduły impulsowe miałyby nadawać się do optymalizacji pozwalającej zarówno na jednoczesne jak i stopniowe przesyłanie impulsów.