Nintendo potwierdza: ​​Switch 2 już wkrótce, wsteczna kompatybilność gwarantowana

Jak do tej pory producent był bardzo skąpy w udzielaniu informacji na temat Switch 2, dzisiaj jednak potwierdził dwie istotne rzeczy. ​​Nowa konsola będzie wstecznie kompatybilna z oryginalnymi grami Switch i będzie obsługiwać gry Switch Online. A kiedy nastąpi jej premiera?

Nintendo Switch 2 w 2025 roku

Oczekiwania wobec przenośnej konsoli Nintendo nowej generacji nadal rosną, ale gracze, którzy chcieliby już używać nowego urządzenia, muszą uzbroić się w cierpliwość. Switch 2 najszybciej pojawi się na rynku w styczniu 2025, ale to bardzo optymistyczna data. Producent ogłosił, że zaprezentuje konsolkę przed 1 kwietnia przyszłego roku, a więc być może jeszcze mamy ponad pół roku do daty premiery. Gwarantowana jest kompatybilność wsteczna z poprzednikiem,co stanowi doskonałą informację dla graczy.

Wielu analityków spekuluje, że Switch 2 będzie mieć podobny cykl promocyjny jak pierwotna konsola Switch. Nintendo ogłosiło pierwszą konsolkę w październiku 2016 roku, a wprowadziło ją na rynek w marcu kolejnego. Strategia okazała się bardzo skuteczna, a Switch w tym miesiącu osiągnął sprzedaż 146 milionów egzemplarzy, co czyni go jedną z najbardziej udanych konsol Nintendo w historii.

No cóż, wygląda na to, że Switch 2 nie będzie prezentem świątecznym w 2024 roku. Ale może sprzedawać się dobrze pierwsza konsolka, dlatego Nintendo chce uniknąć kanibalizacji sprzedaży. Dzisiejszym ogłoszeniem zapewnia klientów, że mogą kupować gry na Switch w tym sezonie świątecznym, wiedząc, że te tytuły będą kompatybilne z następną konsolą przenośną. Stanowi to kontrast z rokiem 2016, kiedy Nintendo chciało pozbyć się nierentownego Wii U.

Przypomnę, co poprzednie przecieki mówią nam o specyfikacji urządzenia. Konsola Switch 2 ma być wyposażona w 12 GB pamięci RAM LPDDR5X o potencjalnej przepustowości do 102 GB/s, 8-calowy ekran LCD, magnetycznie mocowane kontrolery Joy-Con oraz niestandardowy układ oparty na architekturze Ampere firmy Nvidia z serii RTX 3000, ze wsparciem technologii DLSS. To zapowiada się nieźle, ale zaczekajmy na oficjalną prezentację.