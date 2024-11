Nvidia kończy produkcję RTX 40. Co czeka graczy w 2025?

W sieci znalazła się dzisiaj informacja, że Nvidia w grudniu 2024 roku zakończy produkcję wybranych modeli RTX 40. Nie trzeba być wybitnym ekonomistą, aby domyślić się, że zapewne szykuje miejsce do produkcji nowych kart graficznych, czyli generacji RTX 50. Jeśli zatem rozmyślasz o nowej grafice, możesz albo zaczekać, aż stanieją RTX 40 lub przygotować się na premierę nowych propozycji.

Kiedy RTX 50? Wciąż nie wiadomo

Jak dotąd z rynku zniknęły dwa modele: RTX 4070 Ti i RTX 4080. Nie ma to jednak nic wspólnego z nową generacją. Po prostu zostały zastąpione edycjami SUPER. Jak jednak dzisiaj poinformowano na Board Channels, w grudniu zakończona zostanie produkcja GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 SUPER oraz GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Oznacza to, że pozostanie tylko tyle układów, ile w sklepach.

RTX 50 to rodzina, która będzie korzystać z architektury Blackwell, a jej produkcja ruszy prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Wcześniejsze pogłoski mówiły nam, że oficjalnie nowa generacja zostanie zaprezentowana na targach CES 2025 – i może być to prawda. Tym bardziej, że również AMD zaproponuje w przyszłym roku swoje świeże układy graficzne.

Czytaj też: Karty graficzne RTX 50 zmienią obraz rynku gier. Premiera coraz bliżej

Na rynku graficznym zazwyczaj jest tak, że jeśli któraś generacja zostaje zastąpiona nowszą, wówczas producentowi zależy na wyprzedaży zapasów. To oznacza możliwość nabycia takich układów w nowej, obniżonej cenie. To dobra okazja dla osób, które nie miały środków na ich zakup. Z drugiej jednak strony, nowa generacja daje większe możliwości – ale jest znacznie droższa. Dlatego to, czy warto kupić RTX 40, czy raczej zaczekać na RTX 50, zależy od indywidualnych potrzeb.