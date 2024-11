Seria Oppo Find X8 zmierza na europejski rynek. Znamy cenę lepszego z modeli

Wyciekła europejska cena Oppo Find X8 Pro

W tym roku Oppo odświeżył projekt swoich flagowców i zdecydowanie zadziałało to na plus – jest subtelniej i bardziej elegancko, bo plecki mają teraz jednolity kolor, a wyspa uległa zmniejszeniu. Ułożone na niej sensory też są symetryczne, otaczając logo Hasselblad. Oczywiście nie zabrakło popularnego w tym roku „spłaszczenia”, brakuje więc zaokrąglenia na pleckach, ale za to są bardziej obłe rogi. Dodatkiem do serii jest też nowy przycisk Quick Button, czyli odpowiedź na nowość od Apple’a, pozwalający na sterowanie aparatem. Powrócił też przełącznik alertów.

Model podstawowy został wyposażony w 6,59-calowy płaski wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 1-120 Hz. Natomiast wariant Pro oferuje nam 6,78-calowy panel LTPO OLED z unikalnymi mikrokrzywiznami na wszystkich czterech bokach. W obu urządzeniach mamy szczytową jasność globalną 1600 nitów i szczytową jasność lokalną do 4500 nitów dla treści HDR.

Seria napędzana jest przez układ MediaTek Dimensity 9400, a za zasilanie odpowiadają pojemne baterie krzemowo-węglowe o pojemności 5630 mAh w Find X8 i 5910 mAh w Find X8 Pro, obsługujące ładowanie przewodowe 80 W i bezprzewodowe 50 W. Smartfony działają pod kontrolą nakładki ColorOS 15, opartej na nowym Androidzie. Po stronie aparatów jak zwykle dzieje się najwięcej. Podstawowy Find X8 został wyposażony w aparat główny Sony LYT-700 z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix, obok znalazł się moduł ultraszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw peryskopowy 3x. Model Pro wykorzystuje sensor LYT-808 1/1,4” w aparacie głównym i do zestawu dodaje też drugi teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix z 6-krotnym zoomem optycznym.

W Chinach Find X8 kosztuje od 4199 juanów (ok. 2370 zł), natomiast wariant Pro od 5299 juanów (~2990 złotych). Oczywiście od początku wiedzieliśmy, że w Europie będzie drożej, ponieważ do tych cen musi jeszcze dojść podatek VAT, koszty logistyczne i inne opłaty, które znacznie podwyższają cenę. Najnowszy przeciek ujawnił nam, że za Oppo Find X8 Pro w wersji 16+512 GB zapłacimy 1199 euro, czyli jakieś 5200 złotych. To duża różnica w porównaniu z 5999 juanami (~3390 złotych) w Chinach, ale cóż, z tym się liczyliśmy. Nie wiemy jeszcze, ile przyjdzie nam zapłacić za wariant podstawowy, ani jaki cennik obowiązywać będzie w Polsce, ale trzeba się będzie przygotować na spory wydatek.