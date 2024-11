Wielka zmiana w Orange. Sieć 5G dostępna bez dodatkowych opłat

Orange 5G dostępne w umowach abonamentowych i usługach na kartę

Od 5 listopada sieć Orange udostępni bez dodatkowych opłat i limitów czasowych sieć 5G wszystkim użytkownikom korzystającym z umów abonamentowych, ofert prepaid oraz internetu mobilnego, oraz mobilnego dla domu. Proces włączania może potrwać do 9 grudnia 2024 roku.

Po stronie użytkownika nie są potrzebne żadne działania – sieć 5G będzie dostępna, o ile:

urządzenie będzie w zasięgu sieci 5G

urządzenie dostępowe potrafi obsłużyć sieć 5G

karta SIM jest odpowiedniego typu – problem z dostępem do usług może być na starych kartach. Czy nasza karta spełnia wymagania można sprawdzić tutaj.

w ustawieniach telefonu włączony będzie dostęp do sieci 5G oraz VoLTE

Orange przygotował dla wszystkich użytkowników stronę, na której można sprawdzić wszystkie informacje niezbędne do uruchomienia 5G, włącznie z listą rekomendowanych urządzeń. Mapę zasięgu sieci można znaleźć pod tym adresem.

Udostępnienie sieci 5G wszystkim użytkownikom Orange bez dodatkowych opłat to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Podobny krok jakiś czas temu operator podjął w przypadku ofert Orange Flex – obecnie nie ma żadnych planów subskrypcyjnych, które by nie dawały dostępu do nowoczesnej sieci, jednak użytkownicy starszych planów, które nie dawały dostępu do sieci 5G, nie otrzymają dostępu automatycznie – muszą ręcznie zmienić plan na nowszy. Podobna sytuacja ma miejsce w usługach Orange sprzedawanych pod nazwą Nju – obecnie zarówno abonamenty, prepaid, jak i subskrybcje dają dostęp do 5G, ale użytkownicy starszych planów muszą ręcznie zmienić wariant na odpowiedni.

Najszybszy wariant sieci 5G w Orange pozwala na uzyskanie do 1 Gbps podczas pobierania.

